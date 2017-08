Debuchy, Coutinho, Sigurdsson : les 19 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Coutinho ne veut plus entendre parler de Liverpool...

Démarré sur un ton cordial, le feuilleton Coutinho vire au psychodrame dans la Mersey. D'après le quotidien catalan Mundo Deportivo, le milieu de terrain offensif de Liverpool a clairement fait savoir à son entraîneur Jürgen Klopp qu'il ne souhaitait plus jouer sous le maillot des Reds. Convoité depuis plusieurs semaines par le Barça qui en a fait sa priorité, le Brésilien se dit même prêt à passer la saison en tribunes s'il le faut pour obtenir gain de cause. Le club anglais s'est montré jusqu'ici inflexible et ne souhaite pas voir partir sa star.

Notre avis : Son départ à Barcelone semble en bonne voie. Mais s'il reste à Liverpool, soyez certains qu'il ne passera pas la saison dans les gradins.

... ça se complique pour Dembélé

Toujours selon le quotidien barcelonais, qui a fait un nouveau point sur le dossier en fin de journée, le transfert du milieu offensif brésilien de Liverpool n'est plus qu'une question d'heures. En revanche, celui d'Ousmane Dembélé se complique. Les négociations sont au point mort et pourraient finalement capoter, Dortmund se montrant intransigeant et trop gourmand aux yeux du Barça. En cas d'échec du dossier Dembélé, MD n'exclut d'ailleurs pas un retour de flamme du Barça pour... Di Maria. De son côté, la radio catalane RAC-1 assure que la priorité des dirigeants barcelonais est d'abord de faire signer Coutinho, avant de se concentrer ensuite sur Ousmane Dembélé.

Notre avis : Dembélé s'est beaucoup mouillé pour rejoindre le Barça. On serait surpris que ça ne se fasse pas.

Ousmane Dembélé sorgt für ProblemeGetty Images

Nouvelle offre de la Roma pour Mahrez ?

Alors que la presse italienne assurait hier que l'AS Roma avait jeté l'éponge dans le dossier Mahrez, après un nouveau refus de Leicester City, qui aurait refusé une dernière offre de 37 millions, France Football soutient l'inverse ce mercredi. L'hebdomadaire français assure ainsi que la Louve a transmis une nouvelle offre de 38 millions d'euros aux Foxes, qui réclament près de 45 millions d'euros pour leur international algérien.

Notre avis : La Roma devra se montrer bien plus généreuse pour satisfaire les Foxes.

Chelsea multiplie les pistes

Il le répète depuis des jours, Antonio Conte souhaite à tout prix se renforcer avant la fin du mercato et voudrait au moins trois recrues. Selon le Daily Telegraph, le coach des Blues veut doubler ses ailes, si précieuses dans son 3-4-3. Alex Sandro (Juventus) est toujours la priorité à gauche, alors qu'une troisième offre de 67 millions d'euros a été repoussée. Danny Rose (Tottenham) fait figure de plan B. De l'autre côté, Cedric Soares, le Portugais de Southampton, est convoité car la piste Serge Aurier semble mal embarquée, le Parisien étant plus proche de Tottenham. Le nom du joueur de Leicester Danny Drinkwater revient également pour renforcer un milieu de terrain appauvri par le départ de Matic, mais les Foxes réclameraient pas moins de 44 millions d'euros. Enfin en attaque, le Daily Star relance une piste pour remplacer Diego Costa, ce alors qu'Alvaro Morata est déjà arrivé. Le tabloïd anglais évoque ainsi le nom d'Andrea Belotti, qui dispose au Torino d'une clause libératoire à 100 millions pour l'étranger. Le défenseur central Virgil Van Dijk (Southampton) est également souvent associé au champion d'Angleterre en titre.

Notre avis : Ce n'est jamais bon de devoir recruter autant en si peu de temps.

Vidéo - Pourquoi Chelsea n'échappera pas au "panic buy" 04:29

Everton casse sa tirelire pour Sigurdsson...

C'était l'un des feuilletons de l'été de l'autre côté de la Manche. Après plusieurs semaines de négociations, Gylfi Sigurdsson rejoint finalement bien Everton. Le transfert a été officialisé dans la soirée. Selon Sky Sports, Swansea a accepté de libérer son milieu offensif islandais pour la somme - accrochez-vous bien ! - de 49,4 millions d'euros ! Sigurdsson a passé ce mercredi sa visite médicale avant de signer son contrat avec les Toffees avec lesquels il est désormais lié jusqu'en 2022.

Notre avis : Comme dirait un ancien directeur sportif du PSG, "le mercato, elle est folle".

... Bony et Chadli à Swansea ?

En passe de vendre Sigurdsson à Everton pour près de 50 millions d'euros, Swansea va pouvoir boucler plusieurs arrivées. Selon le Guardian, le buteur ivoirien Wilfried Bony est proche de retourner chez les Swans, lui qui était prêté à Stoke City la saison passée par Manchester City, où il ne s'est jamais imposé. Un an après son départ de Tottenham pour WBA, le milieu offensif belge Nacer Chadli pourrait lui aussi rejoindre le club gallois.

Notre avis : Deux recrues intéressantes pour les Swans.

Liverpool's Estonian defender Ragnar Klavan (R) pressures Stoke City's Ivorian striker Wilfried BonyAFP

Krychowiak, la délicate piste de l'OL

Non désiré par Unai Emery, Grzegorz Krychowiak est plus que jamais sur le départ du Paris Saint-Germain. Et le temps presse, aussi bien pour le club de la capitale que pour le joueur. Le PSG doit vendre pour renflouer ses caisses et anticiper un nouveau transfert d'envergure. Le milieu de terrain est, lui, sur le point de perdre sa place en équipe nationale polonaise, à quelques mois du Mondial, selon la publication polonaise Przegląd Sportowy. Celle-ci cite désormais l'Olympique Lyonnais comme possible porte de sortie. Information confirmée par L'Equipe de ce mercredi, qui précise toutefois que l'opération est difficile à plusieurs égards : le joueur privilégie l'étranger, son salaire est très élevé et les relations sont difficiles entre le PSG et Lyon.

Notre avis : Pour toutes les raisons évoquées, peu de chances que Krychowiak rejoigne l'OL.

Wenger ferme la porte à Wilshere et Oxlade-Chamberlain

Au cours d'une conférence de presse ce mercredi matin, Arsène Wenger est revenu longuement sur les différents dossiers chauds du mercato d'Arsenal. Le technicien français a confirmé les difficultés des Gunners sur la prolongation d'Alexis Sanchez et la porte ouverte à Lucas Perez. Le technicien français s'est en revanche montré ferme sur les cas de Jack Wilshere, convoité pas Aston Villa, et Alex Oxlade-Chamberlain, désiré par Chelsea et en fin de contrat dans un an à Arsenal, comme Sanchez. "C’est bien que Jack revienne et qu’il soit disponible. Il n’est pas loin d'être à 100% physiquement. Je prévois qu’il soit là cette saison. Après nous verrons. [...] Je veux qu’Alex reste ici longtemps, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Il sera dans deux ans le joueur anglais que tout le monde suivra."

Notre avis : L'objectif pour Wenger va surtout être de convaincre Oxlade-Chamberlain de prolonger.

Alex Oxlade-Chamberlain of Arsenal during the Emirates FA Cup semi-final match between Arsenal and Manchester City at Wembley Stadium on April 23, 2017 in London, England.Getty Images

L'OM réactive la piste Debuchy

Déjà évoquée à plusieurs reprises par le passé, la piste Debuchy à l'OM refait surface. Selon L'Equipe, les dirigeants phocéens veulent doubler le poste d'Hiroki Sakai, sachant qu'actuellement, c'est le milieu offensif Bouna Sarr qui fait office de doublure par défaut du Japonais. Sarr étant sur les tablettes de plusieurs clubs (Strasbourg, Caen, Angers ainsi qu'une formation turque), l'OM aurait approché Debuchy, même si aucune offre n'aurait été faite pour le moment au latéral droit d'Arsenal, qui n'entre pas dans les plans de Wenger. L'Equipe précise par ailleurs que la priorité des dirigeants de l'OM reste le recrutement d'un avant-centre. Ce qu'a confirmé Rudi Garcia ce mercredi avant le match face à Domžale : "Mathieu, je le salue chaleureusement. C'est un super joueur, on a fait le doublé ensemble. Mais la priorité, c'est un attaquant, point. Tant qu'on ne fera pas ça, on ne fera rien d'autre."

Notre avis : Récupérer Debuchy gratuitement serait une bonne affaire pour l'OM. Mais ce n'est clairement pas sa priorité.

Kévin-Prince Boateng quitte Las Palmas

Coup de tonnerre à Las Palmas, qui a annoncé ce mercredi la résiliation à l'amiable du contrat de Kévin-Prince Boateng, trois mois après que ce dernier a prolongé jusqu'en 2020. Le joueur a justifié sa décision en expliquant lors d'une conférence de presse qu'il souhaitait trouver un club lui permettant d'être "proche de sa famille", qui vit en Allemagne. L'international ghanéen de 30 ans a inscrit 10 buts en Liga et délivré 5 passes décisives la saison passée. Selon Sky Italia, l'ancien joueur de Schalke 04 va s'engager pour deux ou trois ans en faveur de l'Eintracht Francfort, en Bundesliga.

Notre avis : Un sacré coup de Francfort vu la dernière saison de Boateng.

Kevin-Prince Boateng (L)AFP

Toulouse touche au but pour Gradel

Après plusieurs semaines de discussions avec les dirigeants de Bournemouth, Toulouse a obtenu le prêt sans option d'achat de Max-Alain Gradel. L'Ivoirien, qui portera le n°15, avait fait l'objet de plusieurs offres de la part du TFC, mais les Cherries ont longtemps hésité, avant de finalement accepter de céder pour une saison l'ancien Stéphanois.

Notre avis : Une très bonne nouvelle pour Pascal Dupraz.

Vietto toujours annoncé dans le viseur de Monaco

Le bruit de couloir tourne depuis quelques jours déjà mais Marca en remet une couche. Avec le possible transfert de Kylian Mbappé au PSG, Monaco pense à un plan de secours. Celui-ci pourrait se nommer Luciano Vietto, en manque de temps de jeu à l'Atlético Madrid, et également annoncé dans le viseur de la Sampdoria, d'un club russe ou encore de l'OM.

Notre avis : Si Monaco vend Mbappé pour plus de 150 millions, il peut viser beaucoup mieux que Vietto.

Luciano ViettoAFP

Kalinic va signer à l'AC Milan...

L'AC Milan va pouvoir accélérer sur la venue de l'avant-centre qu'il courtise depuis des semaines, après avoir déjà acheté André Silva à Porto. Comme pressenti depuis plusieurs jours, l'heureux élu devrait bien se nommer Nikola Kalinic. Selon Sky Italia, qui ne donne pas de chiffres, tout est bouclé pour le transfert du buteur croate de la Fiorentina. L'officialisation devrait intervenir d'ici demain. Le latéral gauche milanais Luca Antonelli devrait être inclus dans l'opération.

Notre avis : C'était la piste la plus chaude du Milan à ce poste depuis des semaines. Une piste moins chère que celles menant à Aubameyang, Costa et Belotti.

... la Fiorentina le remplace par le fils de Simeone

Et pour remplacer Kalinic, la Fiorentina a décidé de miser sur Giovanni Simeone (22 ans). Le fils de Diego a inscrit 12 buts en Serie A avec le Genoa la saison passée et s'est engagé pour cinq ans avec la Viola, qui aurait dépensé 18 millions d'euros selon la presse italienne. International depuis mai dernier, le latéral gauche italien Cristiano Biraghi (24 ans) rejoint lui aussi la Fiorentina sous forme de prêt payant avec obligation d'achat (le tout pour 2 millions d'euros).

Notre avis : Le recrutement de Simeone est très intelligent, celui de Biraghi aussi.

Joselu passe de Stoke à Newcastle

Un Espagnol en chasse un autre à Stoke. Avec l'arrivée de Jesé en prêt, Joselu a pu quitter les Potters et s'est engagé avec Newcastle pour trois ans. Le club de Rafa Benitez a misé 5,5 millions d'euros sur l'attaquant de 27 ans. C'est le troisième Espagnol à rejoindre les Magpies cet été après Mikel Merino et Javier Manquillo.

Notre avis : On va bientôt pouvoir surnommer Newcastle "Nuevo Castillo".

Une piste nantaise file en Espagne

Annoncé tout proche du FC Nantes hier par Ouest-France, Emmanuel Boateng rejoint finalement Levante, de retour en Liga après une petite saison à l'étage inférieur. L'attaquant ghanéen de 21 ans, auteur de 10 buts et 9 passes décisives la saison passée avec Moreirense (Portugal), a signé pour quatre ans avec le club espagnol, plus une année supplémentaire en option. Un transfert estimé à 3 millions d'euros.

Notre avis : Dommage pour les Canaris, cette piste était intéressante et relativement abordable.

Monaco prête Aït Bennasser à Caen

Acheté l'an dernier à Nancy, où il était resté en prêt, Youssef Aït Bennasser quitte de nouveau l'AS Monaco. Comme pressenti depuis plusieurs jours, l'international marocain de 21 ans est prêté une saison à Caen, où il portera le numéro 10.

Notre avis : Son profil de milieu défensif technique va faire du bien à Caen.

Leca de Bastia à Ajaccio

Libre depuis la perte du statut professionnel du SC Bastia, le gardien Jean-Louis Leca (31 ans) va poursuivre sa carrière professionnelle à l'AC Ajaccio, en Ligue 2. Il a été présenté ce mercredi par le club du sud de la Corse, où il a signé trois ans. Selon Corse-Matin, cette arrivée devrait coïncider avec le départ de Riffi Mandanda, le petit frère de Steve.

Notre avis : Choix courageux du gardien corse.

Falette transféré à Francfort

C'est officiel, le défenseur central Simon Falette (25 ans) rejoint l'Eintracht Francfort, un an seulement après son arrivée à Metz. Et il ne s'agit pas d'un prêt, mais bien d'un transfert dont le montant est estimé à 3 millions d'euros. L'ancien joueur de Brest a signé jusqu'en 2021 avec le club de Bundesliga.