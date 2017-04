Fabregas, Strootman, Tielemans : les 8 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Le Barça n'a aucune intention de vendre Alba...

Pisté par le PSG, annoncé à l'Atlético dans le cadre d'un échange avec Théo Hernandez, Jordi Alba devrait finalement bien rester au Barça la saison prochaine. Après les nombreuses rumeurs apparues ces dernières heures au sujet de son latéral gauche, le club catalan a fait passer le message suivant à la presse espagnole : Jordi Alba est intransférable et ne quittera le club que s'il le demande.

Notre avis : Il est indiscutable à son poste quand le Barça joue en 4-3-3, comme il l'a prouvé récemment face au Real Madrid. On le voit sagement continuer son petit bonhomme de chemin à Barcelone.

... mais serait bien proche d'enrôler Théo Hernandez

Malgré cette mise au point du Barça sur Alba, le quotidien Sport pense que Théo Hernandez (19 ans) pourrait quand même atterrir à Barcelone cet été. Le défenseur français de l'Atlético, prêté avec succès cette saison à Alavés, peut en effet jouer aussi bien latéral gauche que défenseur central. Et, selon Sport, le Barça aimerait profiter de sa polyvalence pour le faire jouer soit sur un côté, soit dans l'axe gauche, dans une défense à trois ou à quatre. Sa venue permettrait notamment de compenser le probable départ de Jérémy Mathieu et devrait se régler pour 24 millions d'euros, le montant de sa clause. Courtisé aussi par le Real Madrid, le joueur aurait donné son accord au club catalan, selon Sport.

Notre avis : Sa polyvalence et son potentiel en font un joueur très intéressant. Assurément un bon coup si le Barça arrive à le faire signer.

Direction Milan pour Fabregas...

Devenu mardi soir face à Southampton le deuxième meilleur passeur de l'histoire de la Premier League, avec désormais 103 offrandes, Cesc Fabregas intéresse grandement l'AC Milan et ses nouveaux propriétaires chinois. Un intérêt qui n'est pas nouveau, mais qui se serait intensifié, à en croire le Corriere dello Sport. Récemment, le milieu espagnol, pas toujours titulaire à Chelsea avec Conte, a été associé à l'Atlético Madrid.

Notre avis : Même si Milan ne jouera pas la Ligue des champions la saison prochaine, Fabregas pourrait trouver en Lombardie le temps de jeu dont il a besoin à un an du Mondial. Et rejoindre un projet ambitieux avec l'étiquette de recrue vedette.

... remplacé par Marchisio à Chelsea ?

En parallèle de l'intérêt milanais pour Fabregas, le Sun assure en Angleterre que Chelsea souhaite recruter Claudio Marchisio (31 ans), qui joue de moins en moins à la Juventus Turin. Fan du joueur, qu'il connaît très bien, Antonio Conte pousserait pour ce transfert qui pourrait coûter 30 millions aux Blues, selon le tabloïd anglais.

Notre avis : Une piste qui a du sens pour Chelsea si Fabregas s'en va.

Maxime Gonalons face à Claudio MarchisioPanoramic

Manchester United prêt à miser 45 millions sur Lindelöf

L'information s'affiche en Une du quotidien portugais A Bola : Manchester United serait disposé à offrir 45 millions d'euros pour le défenseur suédois du Benfica Lisbonne, Victor Lindelöf (22 ans). Ce dernier avait déjà été courtisé l'hiver dernier par les Red Devils et disposerait depuis sa prolongation en mars dernier d'une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros. Selon A Bola, c'est justement ce montant que le Benfica réclamerait. MU se montrera-t-il aussi généreux ?

Notre avis : Le Benfica a vendu Guedes 30 millions au PSG, il peut parfaitement vendre Lindelöf le double à un club comme Manchester United...

Comme Monaco, Guardiola vise aussi Tielemans

L'été sera chaud à Manchester City où une grande révolution est attendue. Selon Sky Sports, Pep Guardiola souhaite notamment enrôler le prometteur milieu de terrain belge d'Anderlecht Youri Tielemans (19 ans), que la presse française annonce proche de l'AS Monaco depuis plusieurs jours. Le média anglais confirme par ailleurs que les Citizens s'intéressent au Monégasque Benjamin Mendy.

Notre avis : Si Monaco a de beaux arguments, l'intérêt des Skyblues pourrait faire monter les enchères. Pas forcément une bonne nouvelle pour l'ASM.

Strootman va rester à l'AS Roma

Priorité de Rudi Garcia au milieu de terrain, selon France Football, et annoncé aussi dans le viseur de l'Inter Milan, le milieu néerlandais Kevin Strootman va rester à l'AS Roma, avec qui il négocie actuellement une prolongation de son contrat, qui expire en 2018. Le joueur l'a lui-même confié ce vendredi à Sky Italia : "Je serai encore à Rome l'année prochaine. Avec le club, on discute d'une prolongation de cinq ans. Je me sens très bien avec tout le monde ici."

Notre avis : Dommage pour l'OM, mais pas très surprenant finalement.

Kevin Strootman (AS Rome), buteur à la LazioPanoramic

Le Sporting CP s'offre un international portugais

Envoyé en équipe réserve en janvier dernier, après qu'il ait annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat à Braga qui expirait en juin, André Pinto s'est engagé pour quatre ans en faveur du Sporting CP, avec qui il pourra s'entraîner dès maintenant. Âgé de 27 ans, André Pinto évolue au poste de défenseur central et compte une sélection avec le Portugal.