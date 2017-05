Griezmann, Dembélé, Coman : les 10 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Le PSG prêt à brader Jesé et Krychowiak

Plusieurs joueurs du PSG devraient quitter le navire cet été. Actuellement prêté à Las Palmas, Jesé Rodriguez a peu de chance de faire partie du projet parisien la saison prochaine. Idem pour Grzegorz Krychowiak, qui ne s'est pas imposé. Selon Le Parisien, le PSG ne compte plus sur eux et serait même prêt à les brader cet été, eux qui ont été acheté l'été dernier pour 25 et 27 millions d'euros, respectivement au Real Madrid et au FC Séville. Qui profitera des soldes ?

Notre avis : Deux joueurs qui n'ont rien apporté au PSG cette saison et qui ne seront pas regrettés s'ils partent.

Griezmann réclame une fortune pour signer à Manchester United

A l'aube du derby de Madrid en Ligue des champions, la presse anglaise spécule toujours sur un transfert estival d'Antoine Griezmann à Manchester United. Selon le Daily Mail, l'attaquant français réclame un salaire hebdomadaire de 350 000 euros pour signer chez les Red Devils, soit 18,2 millions par an. Des émoluments qui le situeraient, le cas échéant, au-dessus de son compatriote Paul Pogba. Sur cinq ans, et en y ajoutant le montant de sa clause (100 millions d'euros) que devrait payer le club anglais pour l'enrôler, l'opération pourrait coûter près de 191 millions d'euros aux Red Devils.

Notre avis : Si Manchester United veut Griezmann, il va devoir casser sa tirelire, d'une manière ou d'une autre.

GriezmannGetty Images

Arsenal à l'écoute pour Özil

L'avenir du meneur de jeu allemand fait lui aussi encore l'actualité outre-Manche. Comme Alexis Sanchez, Mesut Özil est en fin de contrat à Arsenal en juin 2018 et n'a toujours pas prolongé. Selon le Daily Telegraph, une tendance claire se dégage du côté de l'Emirates Stadium : les Gunners souhaiteraient à tout prix conserver leur attaquant chilien, mais seraient en revanche prêts à se séparer d'Özil, en cas d'offre convenable. Reste à savoir ce que le média anglais entend par "offre convenable".

Notre avis : Même si sa saison est décevante, Özil reste un joueur de haut niveau qui ne devrait pas manquer de sollicitations cet été.

La Juventus s'intéresse à Moussa Dembélé

Du haut de ses 20 printemps, Moussa Dembélé a déjà inscrit 32 buts cette saison avec le Celtic FC. Des statistiques qui suscitent évidemment la curiosité en Europe. Selon France Football, la Juventus Turin s'intéresse ainsi à l'ancien titi parisien. Mais la Vieille Dame n'est pas seule puisque Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester United ou encore le Borussia Dortmund sont aussi sur le coup.

Notre avis : S'il quitte le Celtic cet été, Moussa Dembélé doit viser un club où il pourra être titulaire. A la Juventus, la présence de Gonzalo Higuain ne le permettrait pas.

Moussa DembéléAFP

Manchester City insiste pour Coman

Acheté définitivement la semaine dernière par le Bayern Munich, qui a levé son option d'achat de 21 millions d'euros, Kingsley Coman pourrait-il être vendu dans la foulée par le club bavarois, pour beaucoup plus cher ? Cette hypothèse n'est pas nouvelle et a été relancée ce mardi par le très sérieux quotidien britannique The Times, qui parle d'un intérêt (pas nouveau non plus) du Manchester City de Pep Guardiola, disposé à débourser entre 47 et 59 millions d'euros pour recruter l'international français.

Notre avis : Même si cela semble peu probable, il n'est pas à exclure que le Bayern se laisse tenter par une énorme plus-value pour un joueur qui a peu joué sous Ancelotti cette saison.

Opération latéral droit à Barcelone

Les deux quotidiens sportifs de Barcelone, Mundo Deportivo et Sport, font leur Une ce mardi sur le mercato estival du Barça et sa quête d'un latéral droit, un an après le départ non compensé de Dani Alves (et la grave blessure ensuite d'Aleix Vidal). Le Gunner Hector Bellerin est toujours présenté comme la priorité des dirigeants catalans, mais il dispose d'un énorme contrat à Arsenal. Selon Sport, César Azpilicueta, qui a prolongé jusqu'en 2020 à Chelsea, et le jeune allemand Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen) sont les deux alternatives à Bellerin.

Notre avis : Difficile de savoir qui sera l'heureux élu, mais ce poste doit en tout cas être une priorité pour le Barça cet été.

Chelsea en pole position pour Van Dijk ?

La bataille des cadors anglais pour la signature estivale de Van Dijk bat son plein. Ce mardi, le Sun assure que Chelsea est en pole position pour enrôler le défenseur central néerlandais de Southampton, également courtisé par Arsenal et Manchester City. Selon le tabloïd anglais, Chelsea a décidé, en plus d'une somme d'argent conséquente, d'inclure son défenseur Andreas Christensen (de retour d'un prêt concluant de deux ans à Gladbach) dans l'opération, pour le plus grand plaisir des Saints. Malgré une grosse offre salariale d'Arsenal, Van Dijk donnerait sa préférence au projet de Chelsea.

Notre avis : Une arrivée qui pourrait libérer Azpilicueta, qui joue dans une défense à trois cette saison aux côtés de Cahill et David Luiz. Pas une bonne nouvelle en tout cas pour le temps de jeu de Kurt Zouma.

Le FC Valence ne veut pas conserver Munir

Prêté avec option d'achat (de 12 millions) au FC Valence cette saison, le jeune attaquant barcelonais Munir El Haddadi (21 ans) ne sera pas conservé par le club valencian selon Superdeporte. Le quotidien sportif valencian assure que Valence ne cherchera même pas à renégocier l'option d'achat de l'international espagnol à la baisse, ce dernier ne souhaitant de toute façon pas rester. Reste à savoir si le futur entraîneur du Barça comptera sur Munir dans sa rotation et si le joueur se contentera d'un rôle de joker ou visera un nouveau départ. Cette saison, il est le meilleur buteur du FC Valence avec 8 buts en 37 matches disputés, toutes compétitions confondues, en ayant évolué tantôt dans l'axe, tantôt sur un côté.

Notre avis : Il doit continuer à jouer régulièrement pour poursuivre sa progression. Au Barça, ça sera compliqué. Un nouveau prêt ou un transfert (avec clause de rachat) n'est pas à exclure.

L'OM a revu sa proposition à la hausse pour Kamara

Capitaine des U19 marseillais qualifiés pour la finale de la Coupe Gambardella, Boubacar Kamara (17 ans) est l'un des grands espoirs du centre de formation de l'OM. Seul hic, il n'a toujours pas répondu positivement aux propositions de premier contrat pro de son club formateur, lui dont le contrat aspirant expire en juin. Selon l'Equipe, l'OM a revu son offre à la hausse, mais son jeune défenseur central réfléchit encore. Il plaît notamment à plusieurs autres grands clubs européens, dont le Borussia Dortmund, Arsenal, Chelsea et Manchester City.

Notre avis : Le fait que le dossier traîne en longueur depuis plusieurs mois n'est pas forcément bon signe pour l'OM.

L'Atalanta Bergame s'offre un buteur danois

Alors que le marché des transferts n'a pas encore ouvert ses portes, l'Atalanta Bergame, surprenante cinquième de Serie A, a annoncé la signature pour cet été du buteur danois du FC Copenhague, Andreas Cornelius. Âgé de 24 ans, ce gaucher a inscrit 18 buts cette saison toutes compétitions confondues, lui qui avait brièvement joué en Premier League lors de la saison 2013-2014 (0 but avec Cardiff City). Dans son communiqué, le club danois se félicite de cette "nouvelle grosse vente" à un club d'un grand championnat européen, sans donner de détails chiffrés.