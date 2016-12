Jesé, Dembélé, Robben et Schneiderlin : les 5 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Jesé, déjà vers la sortie

L’arrivée plus que probable de Julian Draxler au PSG fait déjà une victime en la personne de Jesé. L’Espagnol, acheté 25 millions l’été dernier, a donné son accord pour être prêté cet hiver à Las Palmas, selon la Cadena Ser. Utilisé avec parcimonie par Unai Emery, l’ancien du Real veut retrouver du temps de jeu et le 10e de Liga est disposé à lui offrir.

Notre avis : Une solution de court terme pour ce qui restera comme un flop de l’été parisien.

Bataille entre City et Liverpool pour Dembélé

C’est la sensation de la saison en Ecosse et City et Liverpool l’ont bien compris. Les deux géants anglais sont en pole pour accueillir Moussa Dembélé dès l’été prochain. À 20 ans, l’international espoir crève l’écran avec 17 buts marqués. Déjà observé à plusieurs reprises par les deux clubs, selon The Sun, Dembélé pourrait rapidement devoir choisir sa destination.

Notre avis : Dembélé doit enchaîner les matches pour progresser. Pas sûr que City ou Liverpool lui offre cette possibilité.

Moussa Dembele (Celtic)AFP

Le Bayern veut garder Robben

En fin de contrat en juin prochain, Arjen Robben devrait, comme Franck Ribéry il y a quelques semaines, rapidement prolonger avec le Bayern Munich. C’est en tout cas le souhait de Karl-Heinz Rummenigge qui a expliqué être très confiant quant à l’issue de ce dossier : " On est très optimistes. Les deux parties veulent cet accord et les premières discussions sont positives".

Notre avis : Une finalité logique. Le Néerlandais, 32 ans, mérite de terminer au Bayern.

Arjen Robben (Bayern) face à LeipzigAFP

West Brom entre dans la danse pour Schneiderlin

Alors que Canal+ annonçait mercredi que Morgan Schneiderlin était sur le point de s’engager avec Everton, Sky Sports affirme ce jeudi que West Bromwich a fait une offre de dernière minute pour arracher le Français aux Toffees. Celle-ci serait de l’ordre de 22 millions d’euros, soit le montant réclamé par Manchester United.

Notre avis : Le Français a l’embarras du choix… Mais Everton, plus régulier ces dernières saisons, semble la destination idéale.

Lindelöf a bien fait l’objet d’une offre

Il était annoncé sur les tablettes du PSG mais c’est bien Manchester United qui serait en pole pour accueillir Victor Lindelöf cet hiver. Le défenseur central de 22 ans a fait l’objet d’une offre d’un club, comme l’a affirmé son agent, sans vouloir dire s’il s’agissait des Red Devils. "Je ne dirai pas quel club c’est. Je peux simplement dire qu’il y a une offre sur la table de Benfica et qu’ils l’étudient. Le joueur est content de cette offre, cela prouve qu’il fait du bon travail", a-t-il détaillé à Aftonbladet. Il n’empêche, le quotidien suédois croit savoir que ce n’est plus qu’une question de jours quant à la signature du défenseur de Benfica à Manchester.

Notre avis : Reste à savoir à quel prix Manchester a réussi à décrocher ce défenseur robuste, convoité de toutes parts.