LOSC, Grenier, Payet, Jesé : les 14 infos mercato qui vous ont échappé ce samedi

Grenier officiellement prêté à la Roma

Comme attendu, Clément Grenier finira la saison en prêt à l'AS Roma. La Louve dispose également d'une option d'achat sur le milieu de terrain lyonnais de 26 ans. Formé à Lyon, Grenier va tenter de retrouver du temps de jeu et portera le maillot du numéro 7 des Giallorossi.

Notre avis : Enfin une porte de sortie pour Grenier qui devra tout de même faire face à une rude concurrence.

El Ghazi tout proche de signer à Lille

Ce n'est plus qu'une histoire d'heures. Selon Sky Sports Italia, Anwar El Ghazi va bien signer au LOSC incessamment sous peu. L'ailier de l'Ajax Amsterdam, âgé de 21 ans, a passé sa visite médicale dans le club du Nord vendredi soir et devrait s'engager pour quatre ans et demi avec les Dogues. Le prix du transfert est estimé autour de 7 à 8 millions d'euros. On attend désormais la confirmation des parties intéressées.

Notre avis : Une recrue intéressante pour le LOSC qui a besoin de renfort.

L'OM transmet une nouvelle offre convaincante pour Payet…

Déterminés à engager Dimitri Payet cet hiver, les dirigeants de l'OM ont fait une nouvelle offre de 32 millions d'euros à leurs homologues de West Ham durant la nuit selon le Times. Le quotidien britannique affirme même que 3 millions d'euros de bonus sont également prévus. Ces sommes se rapprochent très clairement des demandes des Hammers et le coach, Slaven Bilic, demanderait désormais à ses dirigeants de laisser partir l'international français.

Notre avis : L'affaire n'est plus qu'une question d'heures.

…et pense à Abdennour

Voyant la fin du mercato hivernal approcher, le club phocéen s'active sérieusement et travaille au recrutement d'un nouveau défenseur central. L'OM piste le polyvalent Bordelais Grégory Sertic mais aussi Aymen Abdennour selon La Provence. Le joueur de 27 ans, éliminé de la CAN avec la Tunisie samedi, a très peu joué cette saison à Valence.

Notre avis : Abdennour est moins polyvalent que Sertic mais bien plus expérimenté.

Aymen Abdennour, le défenseur du FC Valence, arrivé cet été de Monaco.AFP

Pendant ce temps, West Ham s'offre Snodgrass

Alors que le dossier Payet est long à se conclure, West Ham a officiellement recruté son successeur vendredi soir. Le désormais ancien joueur d'Hull City, Robert Snodgrass, a pris la pause pour se présenter aux supporters. "J'ai hâte de commencer", a-t-il également déclaré dans une vidéo diffusée par le club londonien. Pour rappel, le joueur de 29 ans a signé un contrat de trois ans et demi, lui qui a inscrit 7 buts en Premier League cette saison.

Notre avis : Les Hammers ont déjà trouvé le remplaçant de Payet.

Jesé ne veut pas aller à Boro

Alors que les dernières rumeurs concernant Jesé Rodriguez faisaient état d'un accord entre le PSG et Middlesbrough pour un prêt, l'attaquant espagnol aurait manifesté son refus de rejoindre le club anglais. Malgré les appels récurrents de l'entraîneur Aitor Karanka (qui l'a connu au Real Madrid), selon L'Equipe, l'ancien Merengue voudrait surtout filer à Las Palmas. Le problème est que le club de Liga a refusé de prendre en charge l'intégralité de son salaire mensuel, estimé à quelques 400 000 euros.

Notre avis : Jesé doit faire un effort s'il veut jouer cette saison.

Jesé Rodríguez, PSGAFP

Adebayor vers Besiktas

Sans club depuis son départ de Crystal Palace l'été dernier, Emmanuel Adebayor s'apprête à rebondir en Turquie selon Le Parisien. L'ancien Monégasque a renoué avec la compétition lors de la CAN et semble avoir convaincu les dirigeants de Besiktas même si le Togo a fini dernier de sa poule avec un petit point. Un salaire de 3,5 millions d'euros et un contrat d'un an et demi sont évoqués.

Notre avis : A 32 ans, Adebayor peut encore apporter s'il retrouve une bonne condition physique.

Togo's forward Emmanuel Adebayor heads the ball during the 2017 Africa Cup of Nations group C football match between Morocco and Togo in Oyem on January 20, 2017AFP

Prejuce Nakoulma proche de Nantes

Les Canaris ont trouvé leur nouvel attaquant. Buteur en quart de finale de la CAN avec le Burkina Faso contre la Tunisie (2-0), Prejuce Nakoulma doit signer avec Nantes dans les prochaines heures selon Ouest France. L'avant-centre de 28 ans qui évolue à Kayserispor, en Turquie, pourrait s'engager pour trois saisons.

Notre avis : Le joueur est peu connu mais Nantes a besoin d'un attaquant .

Un renfort portugais pour Saint-Etienne

Selon L'Equipe, l'ASSE engagera Jorge Fernando Barbosa Intima dit Jorginho lundi matin. Le milieu de terrain portugais de 21 ans sera prêté par Arouca, actuel 11e du championnat portugais. Formé à Manchester City, Jorghino a disputé 9 matches de championnat cette saison et marqué 5 buts.

Notre avis : Une bonne affaire pour les Verts

Watford prêt à céder Ighalo en Chine

Les Hornets ont reçu une offre de 32 millions d'euros en provenance de la Super League chinoise pour Odion Ighalo et étudie sérieusement l'option. Brillant la saison dernière, beaucoup moins cette année, le Nigerian pourrait bien rejoindre le Shanghai Shenhua. Watford a déjà anticipé son départ en se faisant prêter M'Baye Niang et Mauro Zarate.

Notre avis : Toutes les parties sont satisfaites.

Odion Ighalo avec WatfordAFP

Pato à un pas de la Chine

Alexandre Pato a dû croiser Clément Grenier ce samedi. Comme le Lyonnais, le Brésilien a passé sa visite médicale à l'hôpital Villa Stuart de Rome. L'attaquant de Villarreal a le sourire puisqu'il va rejoindre le Tianjin Quanjian contre 18 millions d'euros et un salaire de 6 millions par saison pendant trois ans.

Notre avis : A seulement 27 ans, Pato aurait encore pu marquer quelques buts en Europe.

Saponara rejoint la Fiorentina

La Viola a réussi son coup. Le club de Florence a obtenu le prêt jusqu'en 2018 de Riccardo Saponara avec une option d'achat de 9 millions d'euros. Le milieu de terrain italien de 25 ans a disputé 18 matches de Serie A et marqué 2 buts avec Empoli cette saison.

Notre avis : Les dirigeants florentins ont bien négocié.

Rooney de plus en plus tenté par la Chine

Wayne Rooney semble de plus en plus s'approcher de la fin de son aventure à Manchester United. D'après le Sun, l'international anglais de 31 ans est séduit par les folles propositions du championnat chinois et serait prêt à rejoindre la CSL l'été prochain. Il y deviendrait le joueur le mieux payé du monde avec 5 millions d'euros de salaire mensuel soit 61 millions par an, loin devant les 38 millions attribués à Carlos Tevez.

Notre avis : Une telle offre s'étudie forcément de près.

Le FC Séville engage Montoya

Le triple tenant de la Ligue Europa vient de recruter le milieu de terrain argentin Walter Montoya en provenance de Rosario Central. Le joueur de 23 ans doit encore passer la visite médicale et signer un contrat de quatre ans et demi. Cependant, le club andalou devra se séparer du Brésilien Ganso ou du Japonais Kiyotake pour intégrer ce joueur extra-communautaire dès cet hiver. Dans le cas contraire, Montoya n'arrivera qu'en juin prochain.

Notre avis : Sampaoli voulait le joueur, certains vont devoir aller voir ailleurs.