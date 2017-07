Sneijder, Ben Arfa, Dembélé : les 22 infos mercato qui vous ont échappé samedi

Sneijder proche de Nice

Le Gym est devenu spécialiste pour relancer les joueurs talentueux en baisse de régime et pourrait prochainement réaliser un nouveau joli coup. D'après Nice-Matin, les Aiglons ont récemment contacté Wesley Sneijder pour lui proposer un contrat. L'agent du joueur aurait même visité les installations du club azuréen selon Voetbal International. Le Néerlandais, libre depuis son départ de Galatasaray, pourrait bien accepter la proposition dans les prochains jours et même faire partie du groupe niçois qui défiera l'Ajax en tour préliminaire de la Ligue des champions.

Notre avis : Un très joli coup pour les Aiglons si l'affaire se confirme.

Ben Arfa d'accord avec Fenerbahce

La suite de la carrière d'HBA semble s'écrire du côté de la Turquie. D'après BeIn Sport Turquie, le milieu offensif de 30 ans a trouvé un terrain d'entente avec Fenerbahce. Le club stambouliote doit maintenant discuter avec le PSG pour le montant du transfert. Galatasaray est également intéressé par le profil de l'ancien Niçois.

Notre avis : Une information à prendre avec des pincettes sachant que le joueur ne souhait pas aller jouer en Turquie.

Aurier toujours dans le flou

Annoncé sur le départ depuis l'arrivée de Dani Alves, Serge Aurier était resté à Paris pendant la tournée américaine du PSG pour préparer son transfert. L'international ivoirien n'a toutefois pas encore trouvé preneur et retrouvera ses partenaires à l'entraînement la semaine prochaine. D'après Le Parisien, l'arrière droit a vu plusieurs pistes s'envoler. La Juve n'a pas de place pour un extra-communautaire et Manchester United ne semble pas chercher de joueur à son poste. En revanche, l'Inter et Tottenham sont toujours intéressés mais font traîner les choses pour obliger le PSG à baisser son prix (25 millions).

Notre avis : Ils sont dur en affaires mais les Spurs semblent la meilleure destination pour Aurier.

Dembélé veut rester à Dortmund

Annoncé au FC Barcelone ou au Real Madrid, Ousmane Dembélé devrait bien rester à Dortmund, comme il l'a confirmé au quotidien Bild. "Ces spéculations ne m'intéressent pas, il y a toujours beaucoup de bruit durant le mercato. Je me sens bien à Dortmund. Je veux gagner la Ligue des Champions et d'autres titres avec le Borussia", a confié l'international français.

Notre avis : Enfin un jeune joueur qui ne voit pas uniquement à court terme.

Toulouse s'intéresse à Prcic

Le coach toulousain Pascal Dupraz réclame un renfort dans l'entre-jeu, ses dirigeants veulent le satisfaire et ont jeté leur dévolu sur le Rennais Sanjin Prcic. D'après La Dépêche du Midi, les discussions sont déjà en cours avec l'entourage du joueur et le club breton pour le transfert de l'international bosnien de 23 ans.

Notre avis : Toutes les parties gagneraient à un transfert.

Sanjin Prcic (Rennes) vs Romain Hamouma (Saint-Etienne)AFP

Diakhaby va rejoindre Monaco…

Selon nos confrères de L'Equipe, Rennes et l'AS Monaco ont trouvé un accord, à hauteur de 10 millions d'euros, pour le transfert d'Adama Diakhaby, vendredi. Le quotidien sportif précise que l'attaquant de 21 ans va s'engager pour cinq saisons avec le club du Rocher. Il était l'une des priorités de Leonardo Jardim.

Notre avis : Encore un pari mais si Jardim y croit...

Adama Diakhaby (Rennes) contre GuingampAFP

…où Mbappé réclame le plus gros salaire

Vadim Vasilyev a récemment assuré qu'il souhait prolonger le contrat de Kylian Mbappé, tout en rappelant que cette prolongation devait "rester dans le modèle économique de l'AS Monaco". Ce samedi, Le Parisien précise que l'attaquant de 18 ans souhaiterait percevoir le salaire le plus élevé du club. Radamel Falcao est, pour le moment, le joueur le mieux payé sur le Rocher, le Colombien touchant 7 millions d'euros nets par an.

Notre avis : Mbappé et son entourage ne font que lancer les négociations salariales.

Kylian Mbappé, AS MonacoGetty Images

Foyth bientôt au PSG

Le Paris Saint-Germain a bel et bien avancé sur l'arrivée de Juan Foyth. "On a un accord de club à club et il manque simplement un accord avec ses représentants", a confirmé Juan Sebastian Veron, président de l'Estudiantes, à Closs Continental. Le défenseur central argentin de 19 ans coûtera au minimum 11 millions d'euros au club parisien selon l'ancien joueur de Manchester United.

Notre avis : Un joueur qui manque sérieusement de référence mais qui s'inscrira plus facilement dans la rotation parisienne que Pepe par exemple.

RVP proche d'un retour au Feyenoord

Robin Van Persie pourrait retrouver le club de ses débuts. Selon VoetbalNieuws, le Néerlandais aurait d'ores et déjà noué un accord avec Feyenoord pour un contrat d'une saison plus une en option. Reste désormais à trouver un terrain d'entente avec Fenerbahçe.

Notre avis : La boucle serait bouclée pour l'attaquant de 33 ans.

Robin Van PersieAFP

Rafinha a la cote en Premier League

Le quotidien catalan Mundo Deportivo assure qu'Arsenal, Tottenham et Liverpool apprécient beaucoup le profil de Rafinha. Les Reds seraient même prêts à débourser 30 à 40 millions d'euros pour s'offrir le Barcelonais. Le Barça espère récolter davantage pour son milieu offensif de 24 ans mais serait prêt à se mettre d'accord avec Liverpool pour faciliter le transfert de Coutinho dans une opération bien distincte.

Notre avis : Le transfert de Rafinha dépendra aussi de celui de Neymar.

Leicester refuse une nouvelle offre romaine pour Mahrez

L'AS Rome et son directeur sportif Monchi ont fait de Riyad Mahrez la priorité de leur recrutement estival mais se heurtent à la résistance des Foxes. D'après Sky Sports, Leicester a refusé une seconde offre romaine à hauteur de 30 millions d'euros pour son international algérien.

Notre avis : Leicester réclame 50 millions mais doit revoir ses exigences à la baisse pour régler ce dossier.

L'Inter veut conserver Perisic

Dans le viseur de Manchester United depuis plusieurs semaines, Ivan Perisic a de plus en plus de chances de rester en Lombardie. Le coach des Nerazzurri Luciano Spalletti souhaite en tout cas le conserver. "Il n'y a pas eu de réel contact, a assuré l'entraîneur italien. Je m'opposerai fermement à son départ si une offre arrive". Chelsea cherche à recruter Antonio Candreva et l'Inter ne veut pas perdre un autre joueur important.

Notre avis : L'Inter doit garder ses meilleurs éléments pour affirmer ses ambitions.

Sigurdsson sur le départ

Everton veut s'offrir Gylfi Sigurdsson et a déjà transmis une offre de 50 millions d'euros que Swansea avait refusé mais l'affaire pourrait bien évoluer rapidement. D'après Sky Sports, l'international islandais de 27 ans ne fait pas partie du groupe des Swans pour affronter Birmingham en match amical ce samedi en raison d'un transfert imminent.

Notre avis : Les Toffees peuvent se préparer à accueillir l'Islandais.

La Juve entre dans la course pour Renato Sanches…

La bataille pour obtenir le prêt de Renato Sanches s'annonce féroce. L'international portugais plait beaucoup au Milan et à Manchester United et "au moins dix équipes s'intéressent à lui" d'après le président munichois Karl-Heinz Rummenigge. D'après la Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin fait partie de ces prétendants.

Notre avis : Renato Sanches aurait déclaré ne pas vouloir aller au Milan, la Juve peut croire en ses chances.

Die Ehe von Renato Sanches und dem FC Bayern München steht vor dem AusGetty Images

…et ne lâchera pas Dybala

Si Paulo Dybala est signalé dans le viseur du Barça, le club turinois n'a aucune intention de se séparer de son prodige argentin selon Tuttosport. "Paulo ne partira à aucun prix, nous avons rejeté plusieurs offres pour lui, a assuré Beppe Marotta, président de la Juventus. Si le joueur est heureux à la Juve, il continuera d'y jouer aussi longtemps qu'il le souhaite".

Notre avis : La Juve a perdu trop de joueurs importants pour laisser filer sa pépite.

Juventus' Argentinian forward Paulo Dybala celebrates after scoring during the Italian Serie A football match Juventus vs Crotone at the Juventus Stadium in Turin on May 21, 2017.Getty Images

Le cas Dalbert bientôt réglé

Le dossier traîne car Nice voulait disposer de son arrière gauche brésilien pour disputer le 3e tour préliminaire de la C1 contre l'Ajax. Dalbert veut rejoindre l'Inter qui lui propose un très joli salaire et propose 20 millions à Nice pour le recruter. D'après Sky Sports Italia, le transfert devrait se régler la semaine prochaine après le match retour des Aiglons contre les Amstellodamois.

Notre avis : Nice réalisera une plus-value importante.

Amiens séduit par Tabanou

A l'image de Nice mais à un degré moindre, le promu picard cherche à relancer des joueurs expérimentes en difficultés. Après Bodmer et Kakuta, Amiens pense ainsi à recruter Franck Tabanou d'après L'Equipe. Un contrat de trois ans a été propos à l'arrière gauche de 28 ans actuellement libre. L'intéressé souhaite encore réfléchir pendant quelques jours avant de donner sa réponse.

Notre avis : Tabanou espère de meilleures propositions mais il trouvera un challenge intéressant à Amiens et pourra rebondir.

Franck TabanouPanoramic

L'Udinese accueille Nuytinck

Les Zebrette tiennent leur renfort défensif. L'Udinese a officialisé l'arrivée du défenseur central néerlandais Bram Nuytinck. Le joueur de 27 ans arrive en provenance d'Anderlecht et s'est engagé pour les quatre prochaines saisons. Le montant du transfert est estimé à 3 millions d'euros.

Notre avis : Un défenseur solide pour l'Udinese.

Fellaini dans le viseur de Galatasaray

Le club stambouliote reste très ambitieux dans son recrutement estival. Galatasaray est sur le point d'engager Sofiane Feghouli et Fernando mais pense aussi au Mancunien Marouane Fellaini. D'après le Daily Express, le Belge qui a prolongé son contrat en janvier dernier jusqu'en 2018, pourrait être poussé vers la sortie par les dirigeants de Manchester United pour faire de la place à Nemanja Matic. L'Inter et la Juve s'intéressent également au milieu de terrain de 29 ans.

Notre avis : Fellaini doit priviliégier la Serie A ou la Premier League.

Bordeaux espère Otavio

Après avoir raté Wellington Silva, les Girondins cherchent toujours à se renforcer. Bordeaux mise visiblement de nouveau sur le marché brésilien et prépare l'arrivée d'Otavio, milieu défensif de l'Atlético Paranaense âgé de 23 ans. D'après France Football, les deux clubs devraient s'entendre sur un transfert à hauteur de 6 millions d'euros.

Notre avis : Un pari pour les Girondins.

Une offre de Nantes pour un défenseur brésilien

Un temps dans le viseur de l'OM, Lucas Verissimo est désormais sur les tablettes du FC Nantes. D'après France Football, les Canaris ont fait une offre de 3,5 millions d'euros aux dirigeants de Santos pour leur défenseur central de 22 ans.

Notre avis : Pas sûr que Santos vende son joueur.

Claudio Ranieri - 2017Getty Images

Le Napoli veut un jeune de Manchester City

Les dirigeants napolitains aimeraient s'offrir un pari offensif et pensent à se faire prêter Oleksandr Zinchenko. L'international ukrainien de 20 ans appartient depuis un an à Manchester City qui l'a déjà prêté au PSV Eindhoven la saison dernière. Le gaucher pourrait ainsi poursuivre sa progression à un niveau plus élevé.