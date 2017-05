Bottas (Mercedes) s'impose devant Vettel et Räikkönen (Ferrari), Hamilton (Mercedes) 4e

Valtteri Bottas a fait son entrée au palmarès des vainqueurs de Grands prix à l'occasion de sa 81e course, dimanche au Grand Prix de Russie. D'une façon magistrale, en prenant son destin en main. Qualifié troisième, le Finlandais a bondi en tête au départ devant les Ferrari de Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen, et ne l'a quittée qu'à l'occasion des uniques passages au stand.

"Démarrer de la deuxième ligne n'est d'habitude pas trop pénalisant ici. La voiture de sécurité nous a aidés un peu aussi", a déclaré le successeur de Nico Rosberg, à propos de la neutralisation du 1er au 3e tours, suite à l'accident entre Romain Grosjean (Haas) et Jolyon Palmer (Renault).

Impeccable lors de son premier relais en pneus "ultra tendre", l'ex-pilote de Williams a souffert de la comparaison lorsque l'Allemand de Maranello a aligné les chronos pour retarder son pitstop. Avec une avance réduite, fébrile même lorsqu'il a failli aller dans le décor du virage n°13 sur un blocage de roues - et un plat - au 35e des 52 tours de la 4e manche du Mondial, il a fait le nécessaire pour maintenir au maximum Vettel hors de sa zone d'attaque au DRS.

Verstappen 5e à une minute

Sebastian Vettel (Ferrari), seul en mesure de le menacer, a coupé la ligne d'arrivée 0"6 après le pilote de la W08 n°77, et son coéquipier Kimi Räikkönen a fini troisième à 11"0.

Valtteri Bottas (Mercedes) et Sebastian Vettel (Ferrari) au Grand Prix de Russie 2017Getty Images

Lewis Hamilton ? Il a été inexistant. Immédiatement en proie à des problèmes de surchauffe moteur, il a aussi dû modérer son allure au volant d'une voiture mal réglée afin de ne pas user plus vite des pneus qui développaient des cloques, comme beaucoup de ses confrères. Ronchon quatrième à 36"3, il a produit son plus mauvais week-end de course depuis le Grand Prix d'Europe 2016, à Bakou.

Mercedes et Ferrari seules écuries en lice pour la victoire, Red Bull a fini à une minute avec Max Verstappen.