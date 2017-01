Rosberg ravi de la reprise de la F1 par Liberty Media

La reprise de la F1 par Liberty Media, Nico Rosberg la voit comme une bonne chose. La société américaine détenue par John Malone a complété son acquisition des droits commerciaux de la F1 hier soir et ses premières décisions ont été d’évincer Bernie Ecclestone et de se tourner vers Ross Brawn pour gérer l’aspect sportif de la F1. Rosberg estime que les changements de ces dernières 24 heures vont être positifs pour le sport. "Si l’on prend les audiences télévisées, la F1 reste l’un des sports les plus vus de la planète", déclare le champion du monde de Formule 1 en titre.

"Néanmoins, il y a des choses qui peuvent être améliorées, et c’est une bonne chose d’avoir à présent un changement de leadership." "Les anciens leaders, et je pense tout particulièrement à Bernie Ecclestone, ont fait de l’excellent travail pour faire de la Formule 1 ce qu’elle est aujourd’hui. Mais je pense que le changement de propriétaire, l’arrivée de Liberty Media, est une bonne chose, et je crois sincèrement qu’ils pourront apporter les changements dont la F1 a besoin", poursuit Rosberg.



"Peut-être qu’ils pourraient l’américaniser un peu. Il faut reconnaître que les Américains ont un sens du show business, du spectacle, et je pense que la Formule 1 pourrait en avoir un peu besoin. Je suis impatient de connaître leurs idées, je suis sûr que les changements qu’ils apporteront seront positifs pour l’avenir du sport."

