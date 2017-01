Un abandon n'évitera pas une pénalité cette saison

La FIA a publié ce mardi soir le règlement sportif qui sera en vigueur pour saison de Formule 1 2017.



Il en ressort que les pilotes de F1 écoperont automatiquement de pénalités de grille cette année pour les sanctions qui leur auront été infligées par les commissaires pendant un Grand Prix et qu’ils n’auront pas été en mesure de purger à cause d’un abandon.

Les pénalités en question sont celles de cinq secondes, dix secondes, les drive-throughs ainsi que les stop and go de dix secondes.



Ces sanctions seront converties en pénalités de grille pour le Grand Prix suivant si elles n’ont pas été purgées par un pilote pendant un Grand Prix.



