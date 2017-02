Todt : "Laissez Mick Schumacher tranquille"

Mick Schumacher ne passe pas inaperçu. Forcément. Après avoir évolué dans les championnats allemand et italien de Formule 4 l’an dernier, le fils du septuple champion du monde de Formule 1 participera au championnat d’Europe de Formule 3 cette année. "Mick est un garçon merveilleux. Je ne peux que demander une seule chose : ne lui mettez pas la pression", a déclaré Jean Todt dans des propos rapportés par l’agence de presse allemande SID.

"Mick va suivre sa voie. Il adore le sport automobile et il a déjà montré ce qu’il pouvait faire en Formule 4. Mais on devrait le laisser tranquille afin qu’il puisse continuer à progresser et à se développer en tant que pilote en toute sérénité."



