L'excellence a un nom

LES BRONZES :

LEUR PALMARES : 1992 : Médaillés de bronze aux JO de Barcelone 1993 : Vice-champions du monde (Suède)

"C'est avant tout une invention journalistique. La performance aidant, après la victoire contre l'Espagne (18-16) lors du premier match du premier tour puis celle contre l'Allemagne (23-20), on s'était dit qu'on allait peut-être aller en demi-finale. Donc les joueurs n'ont pas eu comme meilleure idée que d'aller se faire faire une permanente dans le salon de coiffure du village olympique. Les dames le savent, mais il faut quand même trois heures pour se faire teindre les cheveux. En plus, il faisait très chaud dehors. Les journalistes ont alors fait le rapprochement avec la couleur de leurs cheveux (blond platine) et celle de la médaille, mais en pensant plutôt au bronze du fait d'avoir perdu le deuxième match contre la CEI (22-23). Cette défaite nous laissait dans l'idée qu'on aurait du mal à atteindre la finale. D'où le nom de Bronzés".

LES BARJOTS :

LEUR PALMARES : 1995 : Champions du monde (Islande) 1996 : 4e aux JO d'Atlanta 1997 : 3e au Championnat du Monde (Japon) 2000 : 4e au Championnat d'Europe (Croatie) 2001 : Champions du monde (France)

From Official Website

LES COSTAUDS :

LEUR PALMARES : 2001 : Champion du monde (France) 2003 : Médaillés de bronze aux Mondiaux (Portugal) 2005 : Médaillés de bronze aux Mondiaux (Tunisie) 2006 : Champions d'Europe (Suisse)

"On est en pleine conférence de presse. On vient de battre l'Allemagne (26-23) après prolongation en quart de finale du Mondial à Albertville. Cette même journaliste me demande : "La génération précédente était les Barjots. Diriez-vous la même chose de votre équipe aujourd'hui. Si non, comment les définiriez-vous alors ?" Je me retrouve tout bête. Je cherche un nom qui rime, et au bout de quelques secondes de réflexion, je lui dis : "Je trouve qu'on est costaud". Et c'est parti de là. On est devenus les "Costauds".

LES EXPERTS :

LEUR PALMARES : 2008 : Champions olympiques aux JO de Pékin 2009 : Champions du monde (Croatie) 2010 : Champions d'Europe (Autriche)

"Ce surnom est né, il y a deux ans, d'une idée de Carat Sport, l'agence marketing de la fédération française de handball. Au vu la performance des joueurs tricolores aux Jeux Olympiques de Pékin et comme la série était à la mode, le surnom s'imposait. Après le Mondial 2009, L'Equipe les avait surnommés "Les Invincibles". Mais ça n'a pas pris..."

A VOUS DE JOUER !