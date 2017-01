Experts, Barjots, Bronzés : L'excellence a un nom

Les Bronzés :

Leur palmarès :

1992 : Médaillés de bronze aux JO de Barcelone

1993 : Vice-champions du monde (Suède)

"C'est avant tout une invention journalistique. La performance aidant, après la victoire contre l'Espagne (18-16) lors du premier match du premier tour puis celle contre l'Allemagne (23-20), on s'était dit qu'on allait peut-être aller en demi-finale. Donc les joueurs n'ont pas eu comme meilleure idée que d'aller se faire faire une permanente dans le salon de coiffure du village olympique. Les dames le savent, mais il faut quand même trois heures pour se faire teindre les cheveux. En plus, il faisait très chaud dehors. Les journalistes ont alors fait le rapprochement avec la couleur de leurs cheveux (blond platine) et celle de la médaille, mais en pensant plutôt au bronze du fait d'avoir perdu le deuxième match contre la CEI (22-23). Cette défaite nous laissait dans l'idée qu'on aurait du mal à atteindre la finale. D'où le nom de Bronzés".

Les Barjots :

Leur palmarès :

1995 : Champions du monde (Islande)

1996 : 4e aux JO d'Atlanta

1997 : 3e au Championnat du Monde (Japon)

2000 : 4e au Championnat d'Europe (Croatie)

2001 : Champions du monde (France)

"Ce surnom des Barjots est issu d'une interview qu'a donnée Philippe Gardent, à une journaliste de l'Equipe. Elle lui demande : 'En un mot, vous vous définiriez comment ?' Et Gardent répond : 'On est une bande de barjots'. Puis il se justifie : 'On est un peu fou-fou. Alors que le coach (Daniel Costantini) est quelqu'un de très dur. On avait besoin de ça pour que ça s'équilibre'. A l'époque, le deal était celui-ci : travail, sérieux mais en dehors de ça, on s'éclate. Je n'avais pas admis cela, mais je le tolérais. Je fonctionnais comme cela. Dès qu'il fallait être sérieux, j'étais là. Quand je pensais qu'il ne fallait plus que je le sois, je me retirais. Il m'est arrivé de passer des séjours enfermé dans ma chambre d'hôtel, en dehors des entraînements. J'avais l'impression d'être à la place du mari dont la femme est un peu volage. Il sait que sa femme fait des "bêtises", mais même s'il le sait, il ne veut pas les voir. Bref, Gardent lui explique cela et le lendemain, dans le journal, on peut lire en titre 'Appelez-les les Barjots'. Elle l'a décliné plus tard. Quand on se rate à Atlanta, c'est devenu 'Appelez-les les Charlots'. Disons qu'elle avait le sens de la formule."

Les Costauds :

Leur palmarès :

2001 : Champion du monde (France)

2003 : Médaillés de bronze aux Mondiaux (Portugal)

2005 : Médaillés de bronze aux Mondiaux (Tunisie)

2006 : Champions d'Europe (Suisse)

"On est en 2011. On est en pleine conférence de presse. On vient de battre l'Allemagne (26-23) après prolongation en quart de finale du Mondial à Albertville. Cette même journaliste me demande : 'La génération précédente était les Barjots. Diriez-vous la même chose de votre équipe aujourd'hui ? Si non, comment les définiriez-vous alors ?' Je me retrouve tout bête. Je cherche un nom qui rime, et au bout de quelques secondes de réflexion, je lui dis : "Je trouve qu'on est costaud". Et c'est parti de là. On est devenus les "Costauds".

Les Experts :

Leur palmarès :

2008 : Médaillés de bronze au Championnat d'Europe (Norvège)

2008 : Champions olympiques à Pékin

2009 : Champions du monde (Croatie)

2010 : Champions d'Europe (Autriche)

2011 : Champions du monde (Suède)

2012 : 11e du Championnat d'Europe (Serbie)

2012 : Champions olympiques à Londres

2013 : 6e du Championnat du monde (Espagne)

2014 : Champions d'Europe (Danemark)

2015 : Champions du monde (Qatar)

2016 : 5e du Championnat d'Europe (Pologne)

2016 : Vice-champions olympiques à Rio

"Ce surnom est né, en 2009, d'une idée de Carat Sport, l'agence marketing de la fédération française de handball. Au vu la performance des joueurs tricolores aux Jeux Olympiques de Pékin et comme la série était à la mode, le surnom s'imposait. Après le Mondial 2009, L'Equipe les avait surnommés "Les Invincibles". Mais ça n'a pas pris..."