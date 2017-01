Nikola Karabatic MVP du tournoi

Nikola Karabatic a été désigné meilleur joueur (MVP) du Mondial-2017 de handball après avoir remporté la médaille d'or avec la France aux dépens de la Norvège, dimanche à Paris. Deux autres Français, l'arrière droit Nedim Remili et le gardien Vincent Gérard, figurent quant à eux dans l'équipe-type.

L'équipe-type du tournoi:

Gardien: Vincent Gérard (FRA)

Arrière droit: Nedim Remili (FRA)

Demi-centre: Domagoj Duvnjak (CRO)

Arrière gauche: Sander Sagosen (NOR)

Ailier droit: Kristjan Bjornsen (NOR)

Ailier gauche: Jerry Tollbring (SWE)

Pivot: Bjarte Myrhol (NOR)

MVP: Nikola Karabatic (FRA)

Meilleur marqueur: Kiril Lazarov (MKD) avec 50 buts