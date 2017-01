Quand les Bleus reçoivent un carton jaune... avant même le coup d'envoi !

Si les cartons jaunes sont monnaie courante au handball, il est pourtant rare de les voir sortis alors que le coup d'envoi n'a pas été donné. C'est pourtant ce qu'a vécu Didier Dinart ce vendredi soir, juste avant le début de Japon – France à Nantes. Le sélectionneur de l'équipe tricolore a reçu un carton de la part du corps arbitral alors que la rencontre n'avait pas débuté, ce dans l'incompréhension des (télé)spectateurs.

Le site spécialisé HandNews a finalement trouvé la raison de cette décision arbitrale aussi inattendue que prématurée. C'est en réalité à cause d'un point de règlement que l'entraîneur des Experts a reçu sa sanction, au nom de toute l'équipe de France, et plus particulièrement pour la tenue de Thierry Omeyer. Le dernier rempart des Bleus s'est en effet présenté sur le terrain avec un maillot de couleur jaune, couleur également portée par le gardien japonais. Avant la rencontre, il avait été décidé avec les officiels de la Fédération internationale que la couleur jaune était attribuée à la sélection nippone pour ce match.

Le staff de l'équipe de France a donc commis une erreur, qui a coûté à l'ancien international de recevoir le carton jaune. Cette sanction est la plus rapide de l'histoire de la sélection française, mais aussi de l'histoire du Mondial. A croire que les Experts sont décidément en chasse de tous les records.