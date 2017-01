Vincent Gérard : "Je ne suis pas un spectateur ultra VIP"

Il s'est appuyé sur la rambarde, juste derrière son entraîneur, Guillaume Gille. Puis a attendu son tour patiemment. Tout beau dans son costume vert de sauveur et un large sourire sur son visage perlant de sueur. A l'issue de la victoire contre la Suède, Vincent Gérard (9 sur 25) aurait peut-être mérité d'être élu homme du match. C'est finalement son homologue d'en-face Mikael Appelgren (11 sur 32) qui a reçu la montre malgré la défaite. Et il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus.

Gérard s'est donc contenté des félicitations et des accolades de ses coéquipiers avant d'entamer un étourdissant clapping avec les 28 000 spectateurs de Pierre-Mauroy. Thierry Omeyer lui a tout de même glissé deux-trois mots à l'oreille au coup de sifflet final mais Gérard a refusé d'en dévoiler la teneur exacte : "Il m'a juste dit que c'était bien, il ne m'a rien dit de particulier." Entré en jeu à la 25e minute, pour ne plus quitter le parquet, le portier du MHB a parfaitement suppléé celui du PSG, totalement transparent ce mardi (2 arrêts sur 15 tirs).

" Vincent a très bien fait son boulot "

Longtemps poussé par le Grand Stade, conscient de ses difficultés du jour, "Titi" n'a jamais trouvé la recette pour contrarier les impacts suédois et a logiquement cédé sa place à l'un des héros du jour. "Il a rapidement pu toucher des ballons. Il a été très performant et c'est tant mieux, se félicite Omeyer. On avait besoin, dans les moments difficiles, de récupérer des ballons derrière. Vincent a très bien fait son boulot."

Pour sa part, Gérard l'a joué modeste. Une habitude chez lui. Et quand Dinart l'a sommé d'entrer en jeu, le choix de son coach ne l'a pas surpris : "Je suis deuxième gardien. Je me tiens prêt à rentrer à n'importe quel moment, assure-t-il. Je ne suis pas un spectateur ultra VIP. Je suis content d'avoir pu aider, c'est tout." "Content d'avoir pu apporter (sa) pierre à l'édifice", Gérard a néanmoins préféré souligner le travail collectif : "Dans un sport co, ce n'est pas la performance individuelle qui importe. Demandez au gardien suédois s'il est content d'avoir fini MVP et d'avoir perdu. Je pense qu'il vous répondra que non". Difficile de le contredire.