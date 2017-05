Finales de conférence : Ottawa humilie Pittsburgh

Les Senators, en quête de leur premier titre suprême, ont assommé les Penguins dès le début du match avec un premier but après seulement 48 secondes de jeu par Mike Hoffman.

Ils ont ensuite ajouté trois buts entre les 10e et 13e minutes pour mettre définitivement KO Sidney Crosby et ses coéquipiers.

Signe du désarroi de Pittsburgh, son gardien de but titulaire Marc-André Fleury a cédé sa place après avoir concédé quatre buts et réalisé seulement cinq arrêts.

Kyle Turris a ajouté un cinquième but pour Ottawa en fin de 2e tiers-temps, avant que Crosby ne sauve l'honneur durant la dernière période avec son cinquième but des play-offs.

La franchise canadienne peut conforter son avance sur sa glace vendredi lors du match N.4.

"On ne peut pas espérer gagner un match en encaissant un premier but si rapidement et en concédant quatre en un tiers-temps, il faudra débuter le prochain match avec plus d'énergie et plus d'envie", a prévenu Mike Sullivan, l'entraîneur de Pittsburgh.

Le vainqueur de ce duel qui se dispute au meilleur des sept matches, sera opposé pour la Coupe Stanley à Nashville ou Anaheim.

Nashville qui dispute sa première finale de conférence, mène deux victoires à une face aux Ducks.

Le résultat de mercredi:

FINALE DE CONFERENCE EST

. A Ottawa,

Ottawa bat Pittsburgh 5 à 1

Ottawa mène la série deux victoires à une

Autre série en cours:

FINALE DE CONFERENCE OUEST

Nashville mène deux victoires à une face à Anaheim

NB: chaque série se dispute au meilleur des sept matches, la première équipe à quatre victoires qualifiée pour la Stanley Cup.