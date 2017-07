Jeux Olympiques 2024: "la messe est dite" pour l'adjoint aux sports de la mairie de Paris

Plusieurs élus parisiens ont laissé entendre que l'attribution à Paris de l'organisation des jeux Olympiques de 2024 ne fait plus de doute, après l'annonce d'un accord passé par la ville de Los Angeles avec le CIO pour l'organisation des Jeux en 2028. "Ite missa est", soit en français "la messe est dite", a tweeté l'adjoint aux sports de la capitale Jean-François Martins.

"Accueillir les Jeux Olympiques à Paris est une opportunité et un défi pour notre capitale et le Grand Paris", a souligné pour sa part le maire (LR) du XVIIe arrondissement Geoffroy Boulard, tandis que le maire (PS) du IVe Christophe Girard saluait "la pugnacité, la détermination d'Anne Hidalgo et la méthode d'équipe avec Tony Estanguet", co-président du comité de candidature de Paris-2024.

En revanche la maire (PS) de Paris Anne Hidalgo gardait le silence. Cette annonce est une "étape supplémentaire", notait-on seulement dans son entourage. Un responsable municipal de Los Angeles a indiqué que la ville avait passé un accord avec le CIO, mais sans en révéler les détails.

Une annonce du Comité international olympique était attendue plus tard lundi soir et la mairie de la Cité des Anges pourrait également communiquer.