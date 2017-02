"Made for Sharing", tel sera le slogan de Paris 2024

"Made for Sharing" ("Venez partager") est le slogan officiel de la candidature de Paris aux jeux Olympiques 2024, dévoilé vendredi sur la Tour Eiffel. Les patrons de la candidature ont choisi un slogan en anglais afin de "donner un caractère universel au projet français", a affirmé le co-président de Paris-2024 Tony Estanguet.

"Nous voulons partager la passion des Jeux lors d'une célébration inédite, dans les stades et dans les rues, a-t-il clamé. Organiser des Jeux du partage dans un monde du partage." Le lancement du slogan accompagne celui de la campagne de communication internationale en vue de l'élection de Lima qui opposera Paris à Los Angeles et Budapest, le 13 septembre.

Le comité de candidature a ainsi présenté vendredi soir son projet en détail à la presse internationale réunie au Trocadéro. L'occasion pour le Premier ministre Bernard Cazeneuve, interrogé par des médias étranger, de rassurer sur les aspects sécuritaires suite à l'agression de militaires à la machette dans le Carrousel du Louvre. La gestion de cette agression a "montré la rapidité de la capacité de réaction de nos forces" de sécurité, a-t-il estimé.

Des billets à partir de 15 euros pour les épreuves, de 24 euros pour la cérémonie d'ouverture

Vendredi, le CIO a également reçu le dernier chapitre des dossiers de candidature, consacré à l'héritage ("legacy" en anglais, c'est-à-dire ce que laisseront ces JO derrière eux) et à la livraison des Jeux. Il donne notamment une image concrète du déroulé de la quinzaine olympique et de son pendant paralympique sur le plan logistique: transports, hébergement, sécurité, expérience des athlètes et des spectateurs...

Paris a ainsi rappelé vendredi que 85% des athlètes seraient logés à moins de 30 minutes de leur site de compétition, 30% à moins de 5 minutes, et que 90 000 chambres d'hôtel étaient disponibles dans un rayon de 10 km autour du centre de la ville. Pour les spectateurs, Paris 2024 a promis une politique tarifaire attractive, avec des billets à partir de 15 euros pour les épreuves, de 24 euros pour la cérémonie d'ouverture.

Enfin, Tony Estanguet a tenu à dissiper un possible malentendu. "Nous sommes là avec un mandat très clair: Ramener les Jeux de 2024. Notre projet tient uniquement et seulement pour 2024", a martelé le triple champion olympique de canoë, évoquant l'hypothèse d'une double attribution, à Lima, des JO 2024 et 2028... que les Américains ont pour l'instant repoussé avec moins de vigueur.