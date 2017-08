Angel Nieto, 13 fois champion du monde, est décédé à l'âge de 70 ans

Le sport espagnol vient de perdre l'un de ses symboles. Huit jours après un son grave accident de quad survenu à Ibiza, l'ancien pilote de moto Ángel Nieto s'est éteint à l'âge de 70 ans. Légende du sport ibère et de la moto, le natif de Zamora a cumulé près de treize titres de champion du monde moto et une centaine de victoires tout au long de sa riche carrière.

Derrière l'immense Giacomo Agostini (15 fois champion du monde), c'était lui qui avait amassé le plus de distinctions. Il s'était illustré dans les catégories 50 cm2, où il avait remporté six titres de champion du monde (1969, 1970, 1972, 1975, 1976, 1977) et en 125 cm2 où il en avait remporté 7 entre 1971 et 1984. Etirée sur vingt-deux années, sa carrière a été d'une régularité et d'une longévité exceptionnelle. En Espagne, il était considéré comme le précurseur en motocyclisme.

Un accident de quad

L'annonce du décès de l'ancien pilote était redouté après la subite dégradation de son état annoncée en début de journée. Selon plusieurs médias locaux repris par la presse nationale, l'état du pilote avait "énormément empiré" ces dernières heures, laissant craindre pour sa vie.

Plongé dans un coma artificiel depuis son accident - il avait été percuté à l'arrière par un véhicule - survenu près du village de Santa Gertrudis de Fruitera sur l'île d'Ibiza, Nieto avait été annoncé en phase de réveil durant la journée de mercredi par la Policlinica de Nuestra Señora del Rosario où il a été hospitalisé.