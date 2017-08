VIDEO - MOTOGP : Les réactions de Marquez, Rossi, Pedrosa, Zarco et Viñales après la qualification

Marc Marquez (Honda HRC) n'a pas changé sa nature lors de la qualification, ce samedi, à Brno. Même s'il a échappé de peu à une chute.

Marquez : "Je pousse toujours à la limite"

Valentino Rossi (Yamaha Factory) a manqué la pole position de peu samedi. Mais le rythme affiché aux essais en fin un sérieux candidat à la victoire, dimanche.

Rossi : "J'ai un bon potentiel"

Selon Dani Pedrosa (Honda HRC), Marc Marquez (Honda HRC) est le favori pour la course, dimanche. Même si les conditions climatiques pourraient redistribuer les cartes.

Pedrosa : "Je n'ai pas été assez fort dans le deuxième secteur"

Maverick Viñales (Yamaha Factory) n'a décroché que le septième temps en qualification. L'Espagnol se plaint de difficultés à bien orienter sa machine dans les virages.

Viñales : "Je ne trouve pas les bons réglages depuis le début du week-end"

Johann Zarco (Yamaha Tech3) est satisfait des réglages de sa machine. Même s'il estime avoir manqué de motricité lors de la qualification.

Zarco : "Je n'avais pas assez de motricité en sortie des virages"

Loris Baz (Ducati Avintia) est satisfait de son début de week-end et il se sent capable de faire un gros coup dimanche. Que le ciel soit menaçant ou non.