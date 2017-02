Phillip Island : Marc Marquez est déjà dans le rythme

Mercredo, à Philip Island, c'est Marc Marquez qui a été le plus rapide, mais ce chrono est évidemment à relativiser puisque non seulement, nous sommes encore loin du record de la piste, mais également parce que nous n'en sommes qu'au premier jour des tests et pour lui comme pour les autres, il a d'abord dû travailler sur le set-up général de sa machine.

Quoi qu'il en soit, s'il se montrait satisfait, il reconnaissait également que trouver une bonne base pour l'électronique n'était pas simple. Honda progresse et on ne doute pas que les hommes de Tokyo seront dans le coup mais comme la saison dernière, il semblerait que les choses ne prennent pas la direction d'un long fleuve tranquille.

"Nous avons eu une journée très chargée parce que nous avons beaucoup travaillé sur le moteur, qui, bien entendu, est différent de celui que nous avons utilisé ici à Phillip Island l'année dernière. Cela signifiait que nous devions réajuster le tout au cours de la matinée et passer beaucoup de temps au stand. L'après-midi, nous avons trouvé une base pour l'électronique mais j'avoue que cela n'a pas été facile, nous avons encore besoin de travailler plus dur dans ce domaine. Je suis rapide, mais comme en Malaisie, nous voulons vérifier comment cela fonctionne dans certains domaines. Nous avons également travaillé sur le set-up, et dans l'ensemble, cela a été une journée positive. La météo était bonne, ce qui est toujours important, donc j'espère qu'il le restera lors des deux prochaines journées."

Retrouvez plus d’articles sur GP-inside