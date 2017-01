Les premiers mots de Lorenzo avec Ducati : "Je ne m'attendais pas à autant de passion et d'amour"

Après Yamaha Factory jeudi, c'était au tour de Ducati Corse de présenter ses couleurs pour la saison 2017j, vendredi, dans ses locaux Ducati de Bologne. Claudio Domenicalli, le CEO, a introduit cette présentation en mentionnant la bonne santé sur le marché de la marque propriété d'Audi depuis 2012. "Notre position financière est fantastique", a-t-il dit. "Nous n'avons aucune dette… Nous pouvons autofinancer tous les investissements que nous avons prévus. Nous avons un coeur italien et un esprit allemand et c'est la meilleure combinaison. Nous devons viser de ramener le titre en Italie."

Il a ensuite laissé place à Luigi Dall'Igna, directeur général Ducati Corse, qui a déclaré : "Nous avons bien terminé la saison. Nous avons remporté deux victoires et ce fut une année intéressante, belle et pleine de défis. Pour la première fois, nous avons réussi à avoir une moto prête à Valence, car nous voulions être sûrs qu'il n'y avait aucun problème. Nous avons beaucoup de travail prévu."

Des mises à jour dès les tests à Sepang

Même si la GP17 est prête, elle ne sera pas dévoilée avant le Qatar selon Dall'Igna. "Nous n'avons négligé aucun aspect et si nous souhaitons rester compétitifs, nous devons progresser sur chaque détail", a assuré le directeur général de Ducati Corse. "Pour remporter le titre, nous devons nous assurer de supprimer toutes les excuses pour perdre. Signer Lorenzo fait partie de ces objectifs."

Après une bref retour sur la saison 2016 en image dans lequel Andrea Iannone fait partie des grands absents, Davide Tardozzi (responsable de l'équipe MotoGP) a pris la parole aux côtés de Paolo Ciabatti , le directeur du projet MotoGP Ducati, pour expliquer : "Nous aurions pu faire bien mieux et c'est ce que nous allons faire en 2017. Austin, Argentine… les podiums étaient proches."

Au sujet de la paire Lorenzo - Dovizioso, il a ajouté : "Ils ont un esprit d'équipe incroyable. Ils ont tous les deux travaillé avec Gigi pour continuer de progresser." Puis "Dovi" a pris la parole : "C'est ma cinquième saison avec Ducati et la dixième en MotoGP. C'est vraiment une année spéciale pour moi. Il y aura des mises à jour apportées à Sepang", a-t-il précisé à propos de GP17. "Je suis ravi de partager l'équipe avec lui [Lorenzo], un excellent champion."

"La moto semble nerveuse, mais très simple à contrôler"

Contraint au mutisme en raison de son contrat avant Yamaha courant jusqu'au 31 décembre, l'Espagnol a pu officiellement faire ses premières déclarations sous les couleurs Ducati. "Je suis un peu plus nerveux maintenant que je le suis en course, c'est un jour vraiment spécial pour moi", a confié le triple champion du monde. "Je ne m'attendais pas à autant de passion et d'amour. Je suis vraiment fier de faire désormais partie de cette grande famille."

"Mes impressions sont positives au sujet de la moto. Ce fut un gros changement positif. Le pilotage de la moto est sans pareil et la puissance est incroyable", a-t-il rapporté. Il s'est aussi dit agréablement surpris par la stabilité et l'agilité de la Ducati : "Le châssis est très bon. La moto semble nerveuse, mais très simple à contrôler."

