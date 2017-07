Mondiaux 2017 : Trois titres en une journée : Caeleb Dressel entre dans l'histoire

Caeleb Dressel dans l'histoire de la natation ! En remportant le relais mixte 4x100m nage libre, l'Américain de 20 ans est devenu le premier à décrocher trois médailles d'or en une seule journée sur des championnats du monde. Après avoir déjà remporté le 100m papillon, le 50m libre, le 100m libre et le 4x100 libre, le jeune Américain s'est offert son cinquième titre avec ses coéquipiers et coéquipières du relais mixte, son troisième ce samedi.

Avec un super temps de 47"22, Dressel a parfaitement lancé le relais américain sur le chemin du succès. Nathan Adrian, deuxième à s'élancer, a accentué l'avance des USA en claquant un très jolie 47"49, avant que les deux dernières relayeuses, Mallory Comerford et Simonde Manuel, ne finissent le travail. Au final, les USA pulvérisent le record du monde de l'épreuve (3'19"20).

A tout juste 20 ans, Caeleb Dressel inscrit avec ce samedi en or son nom dans l'histoire de son sport. Et la planète découvre à Budapest le visage et le nom d'un phénomène de la natation.