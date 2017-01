52, mercato, Djokovic, Arsenal : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et aujourd'hui

Basketball – NBA : LeBron sauve les Cavs, Butler incandescent

Après avoir été mené de dix points au troisième quart-temps, LeBron James a sauvé le Cavaliers de Cleveland grâce à ses 26 points lundi, offrant une maigre victoire à domicile (90-82) aux champions NBA en titre face aux Pelicans de la Nouvelle Orléans. Avec ses 52 points, Jimmy Butler a permis aux Bulls de résister aux Hornets (118-111), aux 34 points et 11 rebonds de Kemba Walker et aux 19 points de Nicolas Batum.

Les Warriors, menés par Draymond Green (15 points, 10 rebonds, 10 passes), ont pris le meilleur sur Denver (127-119). Malgré les 10 rebonds et 8 points de Noah, New York a laissé la victoire à Orlando (103-1115). Toujours aussi dominant dans la peinture (15 points, 16 rebonds, 3 contres), Rudy Gobert a permis au Jazz de prendre le meilleur sur Brooklyn (89-101). James Harden a signé un nouveau triple double (23 points, 10 rebonds, 10 passes) lors de la victoire de Houston sur Washington (101-91).

Football – Mercato : Cavani va prolonger, Arsenal veut Pjanic

Selon L'Equipe, Edinson Cavani devrait prolonger de deux ans le contrat le liant au PSG. Son nouveau bail devrait être officialisé dans les jours qui viennent. Selon la presse britannique, Arsenal prépare une offre de 35 millions d'euros pour s'attacher les services du meneur de la Juventus, Miralem Pjanic. Dans L'Equipe, Benjamin Jeannot fait part de son envie de quitter Lorient : "J'aspire à rejoindre Toulouse", fait savoir le milieu offensif de Lorient.

Edinson Cavani lors de PSG - Lorient en Ligue 1 le 21 décembre 2016AFP

Tennis - ATP Doha : Djokovic en a bavé

Le N.2 mondial serbe Novak Djokovic a bataillé pour remporter son premier match de la saison 2017, lundi à Doha contre l'Allemand Jan-Lennard Struff (7-6 (7/1) 6-3) après avoir été mené 5-1 dans le premier set. "Je crois que j'ai eu besoin de plus de temps pour remettre la machine en route", a déclaré l'ancien meilleur joueur mondial. "C'est le premier match de l'année, on ne sait jamais vraiment comment on va commencer."

Vidéo - Djokovic : "Soyons clairs, ce n'était pas un grand début pour moi" 02:16

On a aussi retenu pour vous

Rallye raid – Dakar : Le Français Xavier de Soultrait, vainqueur de la première spéciale du Dakar en catégorie moto, a été déclassé pour excès de vitesse et la victoire est revenue à l'Espagnol Juan Pedrero Garcia (ESP/Sherco Tvs), lundi à Resistencia. Le Qatari Nasser Al Attiyah a remporté, lui, la première spéciale en catégorie auto.

Vidéo - Malgré un début d'incendie, Al Attiyah repousse déjà Loeb à 55 secondes 00:31

Vidéo - Moto : De Soultrait déclassé, Pedrero Garcia prend les commandes 00:21

Football – Premier League : Proche de la retraite Pep Guardiola ? A tout juste 45 ans, l'entraîneur de Manchester City a déclaré lundi soir que sa fin de carrière approchait. "Je serai à Manchester City les trois prochaines années. Peut-être plus. Mais j’arrive à la fin de ma carrière de coach, j'en suis sûr", a lâché le Catalan au micro de NBC.

Vidéo - Guardiola pense déjà à sa retraite et évoque City comme l'un de ses derniers clubs 00:14

Tennis – WTA Auckland : Serena Williams n'a fait qu'une bouchée de Pauline Parmentier au 1er tour (6-3, 6-4).

Tennis – ATP Brisbane : Pierre-Hugues Herbert s'est incliné face à l'Australien Samuel Groth pour son entrée en lice (6-3,5-7, 7-5).

Le tweet "je retourne ma veste"

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Bastareaud, Steyn, Vito, Tolofua... Notre XV de la 15e journée 02:40

Comme après chaque journée, Eurosport.fr et Rugbyrama vous proposent leur sélection, poste par poste, des XV joueurs ayant brillé sur les pelouses du Top 14. Et pour cette 15e journée, de nombreux joueurs de La Rochelle et le Toulonnais Mathieu Bastareaud sont à l'honneur.

Ce qu'il ne faudra pas rater mardi

Football – Premier League : Arsenal vise le podium en attendant mieux

Ce mardi à Bournemouth, Arsenal va tenter de reprendre la 3e place, occupée provisoirement par City, avant le choc au sommet entre Tottenham et Chelsea, mercredi, qui pourrait constituer un tournant de la saison. Ce déplacement a tout du match piège pour les Gunners après seulement un jour de repos.

Arsenal's Olivier Giroud celebrates scoring against Crystal PalaceAFP

Football – Coupe du Roi : L'Atlético doit se remettre à l'endroit

Distancé en Liga (6e), l'Atletico Madrid risque de passer un moment compliqué sur la pelouse de Las Palmas, aux Canaries, en 8e de finale aller de la Coupe du Roi. Outre le voyage, toujours fatigant, Antoine Griezmann et ses coéquipiers peuvent se méfier de leur adversaire canarien, invaincu à domicile cette saison. Valence, ébranlé par le brusque départ de son entraîneur Cesare Prandelli, espère un sursaut à l'heure de débuter l'année mardi face au Celta Vigo.

Antoine Griezmann avec l'Atlético Madrid lors d'un match de Liga contre Las Palmas.Panoramic

Ski alpin – Slalom de Zagreb : Shiffrin indétrônable ?

La jeune Américaine Mikaela Shiffrin, invaincue en slalom depuis deux ans et qui affole les compteurs de la Coupe du monde, paraît indétrônable mardi lors du slalom de Zagreb, qui l'a déjà faite reine en 2013 et 2015. Shiffrin a remporté les 12 derniers slaloms auxquels elle a participé: cinq entre février et novembre 2015 et sept depuis son retour en février 2016. Sa dernière défaite entre les portes serrées remonte au 13 janvier 2015, à Falchau, en Autriche, où elle avait pris la troisième place.

Regardez cet événement sur Eurosport Player