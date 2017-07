Bleues, Nice, Piqué, Transferts : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football, Transfert : Piqué s'explique sur son tweet sur Neymar

Gérard Piqué était en conférence de presse mardi soir. Et le défenseur du FC Barcelone est revenu sur son Tweet avec son commentaire "Se queda" ("Il reste") qu'il avait accompagné d'une photo de Neymar à ses côtés. "C'est une opinion personnelle tirée de la conversation que j'ai eue avec lui et de mon intuition", a expliqué le Catalan. Et il a ensuite mis un petit tacle à la L1 : "Avec tout le respect dû au championnat de France, ce n'est pas la même chose que la Liga."

2. Natation : Ledecky rafle toujours tout

Katie Ledecky est vraiment insatiable. Après l'or sur 400 m et sur le relais 4x100 m, l'Américaine, qui vise un sextuplé, s'est offert le 1500 m pour devenir la nageuse la plus titrée aux Championnats du monde, dépassant sa compatriote Missy Franklin (11). Le Britannique Adam Peaty (26''10 puis 25''95) est lui devenu le premier brasseur sous les 26 secondes sur le 50 m brasse.

3. Football, Transfert : Marseille attend Giroud, Rennes lâche 17 millions

Si La Provence annonce que Marseille attend de voir Olivier Giroud dire ce qu'il veut faire de son avenir, L'Equipe confirme la venue d'Ismaïla Sarr à Rennes. La révélation de la saison passée du côté de Metz devrait signer avec le Stade Rennais pour 17 millions d'euros.

On a aussi retenu pour vous

Athlétisme : La vice-championne d'Europe du 400 m Floria Gueï a déclaré forfait pour les Mondiaux 2017 pour "des raisons médicales".

Basket : L'arrière international français Fabien Causeur, pré-selectionné pour l'Euro 2017, s'est engagé pour deux saisons avec le Real Madrid.

Football, Amical : L'AS Rome a battu Tottenham (3-2) qui a remonté deux buts de retard avant de céder dans le temps additionnel.

Football, Transferts : Pep Guardiola est revenu le choix de Dani Alves de rejoindre le PSG au lieu de Manchester City. "Je ne suis pas du tout déçu, j'ai beaucoup de respect pour lui, j'ai eu de la chance d'avoir été son entraîneur", a expliqué l'entraîneur des Citizens.

Ligue 2 : Le Sporting Club de Bastia, sanctionné d'une descente administrative en National 1, sera entendu dès jeudi par le tribunal administratif.

Euro 2017 féminin : L'Allemagne a fini en tête du groupe B après son succès (2-0) les Russes. Les tenantes du titre rencontreront les Danoises, deuxièmes du groupe A, en quarts de finale.

La vidéo de rattrapage

L'équipe de France masculine d'épée est championne du monde après sa victoire en finale des Mondiaux de Leipzig mardi. Les Tricolores ont battu la Suisse (45-43) dans un final de folie, où Yannick Borel est revenu de 37-41 dans la dernière minute. Revivez le dernier assaut de la finale en vidéo.

Vidéo - Borel a sorti le très grand jeu pour arracher le titre mondial aux Suisses : l'assaut final en vidéo 01:35

Le tweet de Manu Ginobili qui nous a fait sourire

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football, Euro 2017 féminin : Montée en puissance attendue pour les Bleues

A 20h45, l'équipe de France féminine doit élever son niveau. Après des débuts poussifs lors de leurs deux premières rencontres de l'Euro 2017, les Bleues d'Olivier Echouafni ont besoin d'enfin lancer leur compétition contre la Suisse. Un match nul sera suffisant pour se qualifier pour les quarts de finale pour la troisième fois d'affilée. Mais attention à la déconvenue en cas de contre-performance.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Vidéo - Henry, la patronne des Bleues qui revient de loin 01:21

2. Football, Ligue des champions : Nice débute sa saison par du lourd

Nice démarre sa saison par l'un des matches les plus importants de son histoire récente. Pour espérer disputer la Ligue des champions, il faudra se défaire de l'Ajax Amsterdam au 3e tour de qualification pour la C1. Un défi corsé mais dans les cordes d'Azuréens si séduisants l'an passé.

3. Escrime, Mondiaux 2017 : Les Bleus en veulent encore

Après le sacre de l'équipe de France d'épée, les Bleus espèrent voir leur bilan s'améliorer encore. Ce mercredi, ils ont des raisons d'y croire avec le fleuret hommes par équipes et l'épée femmes par équipes.

Regardez cet événement sur Eurosport Player