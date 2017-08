Bosse, Real Madrid, Mondial de rugby féminin : L'actu sur un plateau du mercredi 9 août 2017

Ce qui vous a (peut-être) échappé entre hier soir et ce matin

1. Athlétisme - Championnats du monde : Bosse en or !

Pierre-Ambroise Bosse est entré dans l'histoire de l'athlétisme français, mardi soir à Londres. L'athlète parisien de 25 ans est devenu champion du monde du 800 mètres en 1'44''67. C'est la première médaille internationale du Français, un an après sa quatrième place à Rio. Avec Bosse, la France obtient la onzième breloque en or de son histoire aux Mondiaux, la deuxième seulement depuis dix ans (après Teddy Tamgho en 2013).

2. Athlétisme - Championnats du monde (bis) : Pour Lavillenie, ce ne sera "que" le bronze

Lui aussi y a longtemps cru. Mais Renaud Lavillenie devra se contenter de la médaille de bronze. Arrivé dans la peau d'un outsider, le Français n'a pas pu renverser la hiérarchie actuelle, sautant à 5,89m quand l'Américain Sam Kendricks franchissait 5,95m. C'est la cinquième médaille consécutive du Français aux Mondiaux, mais l'or lui échappe une nouvelle fois.

3. Football - Supercoupe d'Europe : Le Real surclasse Manchester

Le Real Madrid avait remporté le dernier titre européen de la saison dernière. Le voilà qui rafle le premier de la saison qui s'ouvre. Les joueurs de Zinedine Zidane ont dominé Manchester United (2-1), mardi lors de la Supercoupe d'Europe. Une séduisante équipe madrilène est venue à bout des Red Devils à Skopje (Macédoine) grâce à des buts de Casemiro et Isco. Pogba, Benzema et Varane étaient titulaires.

Athlétisme – Championnats du monde : Mekhissi au pied du podium. Malgré une dernière ligne droite héroïque, Mahiedine Mekhissi-Benabbad n'a pas pu rafler une médaille sur le 3000m steeple, mardi soir à Londres. Il finit quatrième, Yoann Kowal treizième.

Football - Coupe de la Ligue : Du suspense et des tirs au but à foison. Le 1er tour de la Coupe de la Ligue a vu hier soir de nombreuses équipes s'accrocher. Lorient a failli y passer à Laval (1-1, 3-4 TAB), par exemple. Le Havre, leader de Ligue 2, a éliminé Nîmes au terme d'un match spectaculaire (4-4, 5-3 TAB). Le Red Star sera le seul club de National présent au 2e tour, après avoir sorti l'AJ Auxerre (1-1, 6-5 TAB).

Tennis - Masters 1000 Montreal : Herbert et Paire éliminés. Benoit Paire a perdu cette nuit face à l'Américain Jared Donaldson (6-2, 7-5), au 2e tour. Pierre-Hugues Herbert a lui été éliminé par un autre Américain, Jack Sock (7-6, 6-3).

Tennis - WTA Toronto : Garcia, seule rescapée française. Caroline Garcia est la seule Française à avoir passé le 1er tour du tournoi WTA de Toronto, après les défaites d'Alizée Cornet et d'Océane Dodin, mardi, combinées à celle de Kristina Mladenovic, lundi.

1. Rugby – Coupe du monde féminine : Les Bleues entrent en piste (20h45)

L'équipe de France féminine débute sa Coupe du monde ce mercredi face au Japon. Demi-finaliste en 2014 à domicile, les Bleues ont l'ambition de remporter la compétition. Elles affronteront en poule le Japon, donc, mais aussi l'Australie et l'Irlande. L'Angleterre et la Nouvelle-Zélande constituent les deux favoris de la compétition, avancée d'un an par World Rugby en raison du Mondial à 7 l'été prochain.

2. Tennis – Masters 1000 Montreal : Nadal et Federer sont là (à partir de 18h30)

De jolies affiches au Canada ce mercredi. Le tournoi de Montreal verra ses deux têtes d'affiche disputer leur premier match le même jour. Rafael Nadal affronte Borna Coric au deuxième tour tard ce soir. Roger Federer, qui avait obtenu de ne pas jouer le jour de son anniversaire (hier), affrontera quant à lui Peter Polansky, 116e joueur mondial mondial. Côté français, on notera deux belles affiches : Gasquet-Zverev et Monfils-Nishikori.

3. Athlétisme - Championnats du monde : Lemaître et Felix en guests (à partir de 20h)

Après le doublé de mardi soir, on suivra de près la performance de Christophe Lemaître sur 200m. Médaillé de bronze à Rio l'été dernier, le Français part avec beaucoup moins de certitudes et voudra d'abord assurer sa place en finale. Le Sud-Africian Wayde van Niekerk sera là aussi, au lendemain de son titre sur 400m. Chez les femmes, Allyson Felix fera figure de favorite du 400m, forte de ses neuf titres mondiaux depuis 2005.

