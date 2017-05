Celtics, Federer, Cavani, Giro, Rome : l'actu sur un plateau du lundi 16 mai

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Boston achève Washington

Le match 7 de la demi-finale de la Conférence Est a permis aux Celtics de mettre fin aux illusions des Wizards. A Boston, Isaiah Thomas (29 points, 12 passes) et Kelly Olynyk (26 points, dont 14 dans le dernier quart-temps) se sont imposés 115 à 105 et ont rejoint Cleveland en finale.

2. Football - Trophées UNFP : Cavani succède à Zlatan

Edinson Cavani a été élu meilleur joueur de la saison lundi soir. Auteur de 35 buts en Ligue 1 (pour l'instant), l'attaquant du Paris Saint-Germain a devancé Bernardo Silva (Monaco), Marco Verratti (PSG) et Alexandre Lacazette (OL) pour succéder à son ancien coéquipier Zlatan Ibrahimovic.

3. Tennis - Roland-Garros : Federer ne viendra pas

C'était la grosse info de la soirée : déjà absent en 2016, le Suisse, vainqueur de l'Open d'Australie en janvier, a annoncé qu'il ne disputerait pas le majeur parisien pour se réserver pour la suite de la saison et préparer idéalement Wimbledon, le grand objectif de son année.

On a retenu aussi pour vous

Football - Premier League : En match en retard de la 28e journée, le nouveau champion Chelsea s'est imposé (4-3) à domicile et avec une équipe B contre Watford.

Hockey sur glace - Championnat du monde : Les hockeyeurs français ont terminé leur Mondial, et le gardien Cristobal Huet sa carrière en bleu, par une belle victoire sur la Slovénie, 4 à 1, à Paris-Bercy.

Basket - NBA : Touché à la cheville gauche lors du match N.1 de la finale de la Conférence Ouest contre Golden State, la star de San Antonio Kawhi Leonard sera absent lors du match 2 de la série mardi soir.

Cyclisme - Tour de Californie : Rafal Majka a remporté la 2e étape du Tour de Californie marquée par une chute majuscule du Letton Skujins.

Vidéo - En vrai puncheur, Majka a remporté la 2e étape 02:30

La vidéo de rattrapage

Cette saison, Monaco a récupéré un Falcao étincelant quand le PSG perdait son Ibrahimovic si déterminant. L'une des clefs du titre monégasque au regard de la forme affichée par le Colombien. Voici Vidéo Stats.

Vidéo - Chaud, Falcao 03:16

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour d'Italie : Après le repos, place au chrono

Au lendemain d'une deuxième journée de repos, le Tour d'Italie reprend la route ce mardi. Au programme de la 10e étape, un contre-la-montre entre Foligno et Montefalco. Pour rappel, Nairo Quintana porte le maillot rose et possède 28 secondes d'avance sur le Français Thibaut Pinot.

Vidéo - Le jour où... Laurent Fignon s'est fait voler le Giro 01:01

2. Tennis - Masters de Rome : Les Bleus en nombre

Quatre Français sont en lice au 1er tour dans la capitale italienne : Nicolas Mahut et Benoît Paire se défient, Gilles Simon aura fort à faire face à l'Espagnol Pablo Carreño Busta, tout comme Adrian Mannarino opposé à l'Uruguayen Pablo Cuevas, récent demi-finaliste à Madrid.

3. Football - Premier League : Arsenal et City en retard

Face à West Bromwich Albion et Sunderland, Manchester City et Arsenal, respectivement 4e et 5e, rattrapent des matches de la 34e journée. Objectif pour les Citizens et les Gunners : reprendre la 3e place pour les premiers et gagner pour espérer accrocher le top 4 pour les seconds.