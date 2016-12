Clermont, Triple-double, Del Potro : L'actu sur un plateau du samedi 24 décembre 2016

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby – Top 14 : Clermont va passer Noël bien au chaud

Ne cherchez plus l'équipe de ce début de saison en France, c'est bien Clermont ! Les Auvergnats ont concassé le Stade Français 46-10, même avec une équipe fortement remaniée. Ils restent confortablement en tête du championnat. Montpellier, vainqueur de Toulon 33-29, et La Rochelle, renversant à Bayonne (17-42 après avoir été mené 17-0) tiennent la distance. En dominant Castres (23-10), le Racing est revenu au cinquième rang.

2. Basketball – NBA : Westbrook et Batum claquent un triple-double avant le sapin

14 matches NBA cette nuit et un sacré paquet de performances ! On devrait y être habitués mais Russell Westbrook a encore été sidérant avec un triple-double XXL (45 points, 11 rebonds, 11 passes) et la victoire pour le Thunder à Boston (112-117). Triple-double aussi pour Nicolas Batum (20 points, 11 rebonds, 10 passes), son premier de la saison et Charlotte confirme son bon début de saison en dominant Chicago. A signaler également les 39 points (record en carrière) de Giannis Antetokounmpo pour Milwaukee, ou encore les 28 points et 22 rebonds d'Anthony Davis.

3. Football – Super Coupe d'Italie : Premier titre pour le Milan depuis 2011

Pour certains, une Super Coupe est anecdotique mais, pas pour l'AC Milan. Privé de trophées depuis 2011, les Lombards ont battu la Juventus Turin aux tirs au but (1-1 après prolongation, 4 tirs au but à 3). La Juve espérait le triplé national, c'est désormais assurément raté. Le jeune Gianluigi Donnarumma a encore prouvé tout son talent en sortant le tir au but de Paulo Dybala et donner la victoire aux siens.

Vidéo - D'une main de fer, Donnarumma a offert le titre à Milan : le résumé de la Supercoupe d'Italie 02:16

On a aussi repéré pour vous

Tennis – Open d'Australie : Juan Martin del Potro ne va pas participer à l'Open d'Australie, qui débutera le 16 janvier. L'Argentin souhaite se préparer au mieux sur le plan physique. Autre forfait d'importance, celui de Madison Keys (N.8 mondiale) chez les dames.

Football – Ligue 1 : Le protocole d’accord en vue du rachat du LOSC a été signé entre le président lillois Michel Seydoux et l'homme d'affaire Gérard Lopez.

Handball – Mondial 2017 : Nikola Karabatic, touchée à la cheville lors de la défaite à Nantes en Championnat, ne souffre finalement que d'une petite entorse qui ne l'empêchera pas de retrouver lundi le groupe de l'équipe de France en vue du Mondial.

Voile – Vendée Globe : Après avoir passé le Cap Horn, Armel Le Cléac'h (Banque Populaire IV) continue sa route en tête de la course avec un peu moins de 750 milles d'avance sur Alex Thomson.

Basketball – NBA : Les champions en titre, les Cleveland Cavaliers vont devoir faire sans leur arrière titulaire J.R. Smith pour trois à quatre mois, après sa fracture du pouce.

La vidéo de rattrapage "spécial Noël"

Vidéo - Kvitova : "Bouger les doigts de ma main gauche, mon plus beau cadeau de Noël" 01:19

Le Tweet bonbon signé Nicolas Batum

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

Rugby – Premiership : Les leaders sont de sortie

Peu de matches ce samedi mais de nombreux chocs en championnat d'Angleterre. Le leader Saracens reçoit Newcastle (14h30), avant deux confrontations directes de haut de tableau : les Wasps (2e) reçoivent Bath (3e) à 15h, puis Exeter (5e) reçoit Leicester (4e).

Eurosport Awards 2016, révélations, etc… : A vous de voter !

On arrive dans les derniers jours de l'année mais les votes continuent pour choisir vos athlètes de l'année. Et les votes sont toujours très serrés !

Pour voter pour les meilleurs sportifs français et internationaux ou encore l'équipe, l'entraîneur, la révélation, la déception, le moment le plus fou et celui le plus émouvant, c'est par ici.