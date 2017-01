CR7, Sydney, Coupe de la Ligue : L'actu sur un plateau du mardi 10 janvier

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – The Best : Ronaldo conclut à merveille son année

Cadeau de Noël un peu en retard pour Cristiano Ronaldo, le Portugais a été élu joueur de l'année par la FIFA lors de la cérémonie The Best. Le Portugais mène également le onze de la saison de la fédération internationale dans lequel figure neuf joueurs du Real et du Barça.

Antoine Griezmann, pourtant finaliste au titre du joueur de l'année, n'y figure pas. Autre petite déception pour le football français, Claudio Ranieri a été préféré à Zinedine Zidane pour le titre d'entraîneur de l'année.

2. Rugby – Top 14 : Nouvelle tuile pour Vincent Clerc

A peine revenu d'une longue blessure du tendon d'Achille de la jambe droite, Vincent Clerc a été opéré lundi d'une rupture totale du talon d'Achille, cette fois de la jambe gauche. Le coup est dur pour le joueur de Toulon (35 ans), qui devrait manquer plusieurs mois de compétition.

Vincent Clerc (Toulon) touché lors de la rencontre face à Clermont - 9 janvier 2017Icon Sport

3. Tennis – Sydney : Kerber et Paire prennent déjà la porte

Angélique Kerber a été battue dans la nuit de lundi à mardi pour son entrée en lice à Sydney au deuxième tour. La numéro une mondiale a été battue par la Russe Darya Kasatkina (7-6, 6-2), 26e joueuse mondiale. Autre petite surprise, Eugenie Bouchard a enfin retrouvé le goût d'un succès sur une joueuse du Top 10 en battant Dominika Cibulkova (6-4, 6-3). La surprise, elle, est mauvaise pour Benoit Paire, sorti dès le premier tour par Alex De Minaur, wild-card australien (6-3, 3-6, 7-6).

On a aussi retenu pour vous

Basketball - NBA : Le Madison Square Garden est souvent le théâtre d'exploits individuels des stars de la Grande Ligue. Anthony Davis s'est ajouté à la liste de ceux-ci cette nuit an atomisant la défense de New York : 40 points et 18 rebonds, en tout juste 29 minutes de jeu. Davis est ensuite sorti sur blessure (coup à la hanche) après un gros contact, n'empêchant pas les Pelicans d'écraser les Knicks 110-96. Russell Westbrook est, lui, passé à un rebond d'un nouveau triple-double (21 points, 9 rebonds, 14 passes), offrant tout de même le succès à OKC sur le parquet de Chicago (94-109).

Football – Ligue 1 : Bernard Serin, le président du FC Metz, a clairement dit ce qu'il pensait de Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, après la sanction infligée à son club à la suite des jets de pétards lors de Metz – OL, le 3 décembre. Pour le dirigeant lorrain, Aulas est un "manipulateur qui essaye de récupérer trois points sur tapis vert". Ambiance, ambiance…

Rallye-raid – Dakar : Le leader Stéphane Peterhansel (Peugeot) a gagné l'étape 7 chez les autos lundi à Uyuni, en devançant son coéquipier Sébastien Loeb de 48 secondes. Ricky Brabec (Honda) a battu Paulo Conçalves de 1'44" à l'arrivée de l'étape 7 des motos, lundi. Etape 8 raccourcie.

Football – Liga : Valence a été neutralisé sur le terrain d'Osasuna (3-3) lundi soir en clôture de la 17e journée du championnat. Valence a mené trois fois au score avant de se faire rejoindre à chaque fois. Au classement, Valence reste 17e place, Osasuna reste dernier.

Voile - Vendée Globe : Armel Le Cléac'h (Banque populaire VIII) a légèrement accru son avance en tête sur Alex Thomson (Hugo Boss), pour la porter à 91,5 milles au pointage de mardi à 05h00.

La vidéo de rattrapage, 100% statistiques

Le Tweet de joie (quand tu deviens champion universitaire de foot US)

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football – Coupe de la ligue : Monaco et Nantes sur le pont

La Coupe de France à peine digérée, c'est la Coupe de la Ligue qui pointe son nez pour les quarts de finale. Nantes et Monaco vont vouloir confirmer leur succès du week-end, respectivement face à Nancy (18h30) et à Sochaux (21h).

2. Handball – Mondiaux : L'heure des choix pour l'équipe de France

Les co-sélectionneurs Guillaume Gille et Didier Dinart vont annoncer ce mardi matin leur sélection pour les Mondiaux de hand qui débutent mercredi pour les Experts face au Brésil. Six joueurs ne passeront pas le cut.

Luka KarabaticAFP

3. Football – League Cup : Manchester United pour une place en finale

Les Red Devils reçoivent la lanterne rouge de Premier League Hull City à Old Trafford (21h00) avec pour objectif une place en finale. Les hommes de Mourinho, plus en forme ces dernières semaines, partent largement favoris.

4. Ski – Coupe du Monde : Shiffrin veut creuser l'écart

Mikaela Shiffrin voudra accroitre son avance en tête de la Coupe du monde de slalom à Flachau, à partir de 17h45. Après son échec à Zagreb il y a une semaine, l'Américaine a repris sa marche triomphale sur la discipline à Maribor dimanche, mais Veronika Velez Zuzulova reste à l'affut.

