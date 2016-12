Gignac, NBA, 109-108, Boxing Day : L'actu sur un plateau du lundi 26 décembre 2016

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Liga MX : Deuxième sacre pour Gignac

Les Tigres de Monterrey sont des rescapés. Après avoir arraché l'égalisation à l'ultime minute de la prolongation grâce à Jesus Duelas (119e), les coéquipiers d'André-Pierre Gignac et Andy Delort ont été sacrés lors du tournoi d'ouverture du championnat du Mexique en l'emportant face à l'America aux tirs au but (1-1, 3-0 t.a.b). L'ancien Marseillais, incertain après un choc aux cervicales lors de la finale aller (1-1), était finalement aligné d'entrée. Il n'a pas marqué mais ne s'est pas loupé au moment de bien lancer son équipe lors de la séance des tirs au but. Cette finale retour a été particulièrement tendue, les Tigres ont terminé le match à neuf, leurs adversaires à... 8 !

2. Basketball - NBA : Cleveland dompte une nouvelle fois Golden State

Les Cavaliers adorent jouer et battre les Warriors. Pourtant menés une bonne partie de la rencontre, les coéquipiers de LeBron James ont renversé ceux de Stephen Curry dans les derniers instants d'une rencontre à suspense (109-108). Les champions en titre ont pu compter sur LeBron (31 pts), bien sûr, mais également sur Kyrie Irving (25 pts), décisif dans les ultimes secondes du match. C'est la quatrième fois de suite que Cleveland s'offre Golden State. De leur côté, les San Antonio Spurs, emmenés par LaMarcus Aldridge (33 points) et Tony Parker, déterminant en fin de match, ont surclassé les Chicago Bulls (119-100).

Stephem Curry (Warriors) and LeBron James (Cavaliers)AFP

3. Voile - Tour du monde : Le rêve éveillé de Thomas Coville

Thomas Coville, qui a battu hier le record du tour de monde à la voile en solitaire (49 jours, 3 heures, 7 minutes et 38 secondes), n'a pas caché son émotion au moment de commenter sa performance. "C'est un drôle de mélange, d'un seul coup tout s'arrête, a-t-il dit au micro de France Info. Vous êtes extrêmement connectés pendant 49 jours avec votre bateau, avec la nature et d'un seul coup, le rêve de dix ans de travail arrive. C'est un mélange d'une émotion extrêmement puissante et dense, qui vous monte du fond des tripes." Le marin est attendu sur la terre ferme à Brest aux alentours de 9h00.

On a aussi repéré pour vous

Foot US - NFL : Les Steelers de Pittsburgh ont battu les Ravens de Baltimore (31-27), privant ces derniers des play-offs. Les Denver Broncos, vainqueurs du dernier Super Bowl, ont également perdu tout espoir d'y participer après leur défaite face à Kansas City 33 à 10,

Ski : La skieuse autrichienne Anna Veith (anciennement Fenninger), absente des pistes quatorze mois en raison d'une grave blessure au genou droit, a annoncé dimanche son retour à la compétition au slalom géant de Semmering (Autriche) mardi.

Voile - Vendée Globe : Alex Thomson continue de se rapprocher d'Armel le Cléac'h. A 5h00, le Britannique pointait à 432 miles du skipper français.

Le tweet qui donne une idée de l'ambiance au Mexique

La vidéo de rattrapage

Chelsea, leader de la Premier League, reçoit Bournemouth lundi sans Diego Costa, ni N'Golo Kanté, tous deux suspendus. Mais pas d'inquiétude particulière pour Antonio Conte.

Vidéo - Pas de Costa, ni de Kanté ? Pas d'inquiétudes pour Conte et Chelsea 01:09

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Football - Premier League : Les Anglais régalent

Qui dit 26 décembre, dit Boxing Day. Huit rencontres de la 18e journée de Premier League sont au programme ce lundi. Il n'y a pas de grosse affiche mais les amateurs de foot anglais auront quand même de quoi savourer avec, par exemple, un Manchester United - Sunderland ou encore un Arsenal - West Bromwich. Cruciale pour la suite de la saison, cette période des fêtes ne manque jamais de rebondissements en Angleterre.

