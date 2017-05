Monaco, Cleveland, liste Deschamps, Rome : L'actu sur un plateau du 18 mai 2017

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - L1 - Monaco champion !

On n'imaginait pas Monaco se couronner à Louis-II autrement qu'avec style. Mercredi soir, l'ASM a fait les choses en grand pour son huitième titre de champion de France, son premier depuis 2000, en battant Saint-Etienne (2-0), grâce à sa pépite Kylian Mbappé (19e) et Valère Germain (90e), formé au club. "On a gagné avec une équipe qui n'était pas favorite, contre un adversaire très fort. C'est plus fort que le reste. Je pense que c'est la plus belle saison de l'histoire de Monaco", a souligné Leonardo Jardim, l'entraîneur de Monaco.

2. NBA : Cleveland démarre bien

Cleveland, le champion en titre, a remporté le match n°1 de la finale de Conférence Est des play-offs en s'imposant à Boston (117-104). LeBron James (38 points) a encore symbolisé l'esprit de conquête en marquant au moins 35 points pour la cinquième fois de suite, et la défense des Cavs s'est occupée d'Isaiah Thomas, limité à 17 points (7 sur 19 au tir). Rendez-vous vendredi pour le match n°2.

Encore trop fort, LeBron James a démoli la défense des Celtics

3. Football - Coupe d'Italie : Le trophée reste à Turin

La Juventus a remporté son troisième trophée consécutif, son douzième au total, en dominant la Lazio (2-0), au Stade Olympique de Rome. Dani Alves (12e) et Leonardo Bonucci (25e) ont relevé le premier objectif de la Vieille Dame, qui devrait officialiser dimanche son sixième scudetto consécutif, le 33e de son histoire, avant de penser à la finale de la Ligue des champions, le 3 juin.

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - Masters Rome : Stanislas Wawrinka s'est imposé 6-3, 1-6, 6-3 contre Benoît Paire, au 2e tour. Le Suisse n'a pas fait que prendre sa revanche sur celui qui l'avait éliminé à Madrid, il a sorti le dernier Français en lice.

Roland-Garros : Paul-Henri Mathieu ne fera pas ses adieux à la porte d'Auteuil. "J'ai pris acte de la décision de la FFT de ne pas m'octroyer d'invitation pour ce qui devait être mon dernier Roland-Garros", a regretté le 116e mondial âgé de 35 ans.

Cyclisme - Tour de Californie : L'Américain Evan Huffman (Rally Cycling) a remporté la 4e étape à Santa Clara. Le Polonais Rafal Majka (Bora) a conservé son maillot jaune de leader.

Football - Liga : Le Real Madrid a fait un pas de plus vers le titre en allant gagner au Celta Vigo (1-4), en match en retard de la 21e journée, grâce à Cristiano Ronaldo (10e, 48e), Karim Benzema (70e) et Toni Kroos (88e). Il n'aura besoin que d'un nul, dimanche à Malaga, pour conquérir son 33e titre.

Premier League : En match retard de la 28e journée, Manchester United n'a pu faire mieux qu'un nul (0-0) sur la pelouse de Southampton. 15e nul de la saison pour MU, avec une équipe remaniée dans une rencontre sans enjeu.

Moto : Nicky Hayden est dans un état critique et ses blessures sont d'une gravité telle qu'il n'a pas encore pu être opéré, a indiqué l'hôpital Bufalini de Cesena mercredi soir, où le champion du monde de MotoGP 2006 a été admis après son accident de la circulation.

Hockey-sur-glace - NHL : Ottawa a écrasé le champion en titre Pittsburgh 5 à 1 et repris l'avantage deux victoires à une en finale de la conférence Est des play-offs.

Mai 1984 : pendant 3 semaines, Laurent Fignon et Francesco Moser se livrent un véritable bras de fer pour la quête du Maillot rose. Le Français terminera deuxième, largement défavorisé par des décisions des organisateurs...

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Equipe de France : La liste de Deschamps

Didier Deschamps dévoile à 14h00 la liste de ses joueurs pour les matchs France-Paraguay, en amical le 2 juin, Suède-France, qualificatif le 9 juin pour le Mondial 2018, et France-Angleterre, en amical le 13 juin. Le sélectionneur devrait soupirer, obligé de répondre aux récents états d'âme de Karim Benzema.

2. Cyclisme - Tour d'Italie : Taillé pour les sprinters

La 12e étape, la plus longue du Giro 2017, mène le peloton de Forli à Reggio Emilia, sur 229 kilomètres. Au lendemain d'une étape de moyenne montagne, le terrain redevient plat et favorable aux sprinteurs.

3. Tennis - Masters Rome : Djokovic doit faire attention

Novak Djokovic se mesure à un spécialiste de la terre battue, Roberto Bautista, à partir de 12h00 au Foro Italico, pour le compte du 3e tour. Après avoir écarté Benoît Paire, Stan Wawrinka est mis au défi par John Isner (pas avant 15h00) alors que Rafael Nadal jouera en soirée (19h30) contre Jack Sock.