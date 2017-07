Lacourt, cyclisme, Monaco-PSG : L'actu sur un plateau du samedi 29 juillet 2017

Ce qui vous a peut-être échappé entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 2 : Le Havre premier leader, Châteauroux démarre fort

C'est encore anecdotique mais Le Havre peut se réjouir d'être le premier leader de la saison de L2. Le HAC a battu Tours (3-0) vendredi soir lors de la 1re journée. Relégué de L1, Nancy a été piégé par un séduisant Orléans (3-1). Comme Brest, candidat à la montée, qui menait 2-0 avant de s'incliner 2-3 face à la Berrichonne de Châteauroux.

2. Rugby – Matches amicaux : Brive surprend La Rochelle, Agen se régale

Ce vendredi avait lieu la première grosse journée d'amicaux, à un mois de la première journée du Top 14. Brive a créé la sensation en dominant La Rochelle (26-33), pourtant invaincu la saison dernière à domicile. Dax et Mont-de-Marsan ont fait match nul (21-21), Agen a atomisé Soyaux-Angoulême (31-0) tandis que Béziers a gagné de justesse contre Narbonne (31-28). Enfin, Lyon a dominé Grenoble (26-17).

3. Natation - Mondiaux 2017 : Manuel surprend sur 100m, le relais britannique du 4x200m encore sacré

L'anté-pénultième journée des championnats du monde a vu le sacre de l'Américaine Simone Manuel sur le 100m nage libre. En 52''27, elle a battu la grande favorite de la course, la Suédoise Sarah Sjöström, seule femme à détenir un score sous les 52''. En 4x200m nage libre, les Britanniques ont confirmé leur progression en remportant leur second titre mondial consécutif. Ils ont devancé les Russes et les Américains, seulement 3es alors qu'ils régnaient sans partage sur la discipline de 2005 à 2013. Enfin, la sélection américaine de water-polo féminin a remporté l'or face à l'Espagne (13-6).

On a aussi repéré pour vous

WRC – Rallye de Finlande : Ogier galère un peu. Pour la première journée du rallye finlandais, le Français Sébastien Ogier est sorti de route ce vendredi et ne reprendra pas la course ce samedi. C'est Esapekka Lappi qui a dominé les débats.

Football - Transferts : City peut encore recruter. Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a expliqué que son club ne s'arrêterait peut-être pas aux 220 millions d'euros déjà dépensés cet été. "Nous n'avons plus beaucoup d'argent à dépenser, a indiqué l'Espagnol, mais nous saisirons peut-être une opportunité."

Football - Transferts : Iniesta s'exprime sur le cas Neymar. Annoncé au PSG, Neymar est encore au FC Barcelone et ses coéquipiers ne tiennent pas à le perdre. "C'est une décision qu'il doit prendre seul, mais nous voulons qu'il reste, a par exemple déclaré Andres Iniesta. Il vaut plus que 200 ou même 300 millions d'euros, son style de jeu convient parfaitement à notre équipe et il ne peut que progresser en restant avec nous."

Tennis - ATP Atlanta : Isner-Müller en demie. La première demi-finale du tournoi d'Atlanta opposera samedi deux des meilleurs serveurs du circuit, l'Américain John Isner, 20e mondial, et le Luxembourgeois Gilles Müller, 22e à l'ATP. En quarts de finale vendredi, Isner, vainqueur du tournoi sur gazon de Newport dimanche dernier, a battu le Slovaque Lukas Lacko (N.129) 7-5, 6-4.

Le tweet qui rappelle ce qu'est une litote

La vidéo de rattrapage

Maradona à l'OM... Ça aurait eu de la gueule. Et ça n'est pas passé si loin de se réaliser. Souvenir.

Vidéo - L'été où l'OM est passé à deux doigts de s'offrir Maradona 02:46

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Trophée des Champions : Place au jeu ! (21h)

Depuis la fin de la saison, le PSG et Monaco alimentent les gazettes essentiellement dans le domaine du mercato. Ce soir, ce sera pourtant bien de football dont il s'agira, puisque les deux équipes s'affrontent dans le cadre du Trophée des champions. Une affiche de prestige pour lancer la saison, avec quelques absents (Di Maria, Draxler…) mais un casting qui vaut le détour : Mbappé, Falcao, Verratti ou encore Alves devraient tous être titulaires. Coup d'envoi à 21h au Grand Stade de Tanger (Maroc).

2. Natation – Championnats du monde : Metella pour un doublé, Lacourt pour finir en beauté

Champion du monde en 2013 et 2015, Camille Lacourt veut clôturer sa carrière sur un triplé historique. Le Français s'aligne ce matin sur 50m dos, sa distance favorite, aux Mondiaux de Budapest. Au programme : les séries à 9h51 puis les demies à 18h45. La finale est prévue dimanche soir. De finale, il sera question pour Mehdy Metella sur 100m papillon (18h13), après avoir réalisé le cinquième temps des demies. Médaillé de bronze sur le 100m libre, le Guyanais veut s'offrir un doublé.

3. Cyclisme – Une semaine après le Tour, les revoilà (déjà) !

Il vous a déjà manqué ? Le gratin du cyclisme mondial est de retour, pour la plupart, sur les routes ce samedi. A suivre notamment : la Clasica San Sebastian, qui mettra aux prises Rigoberto Uran, Warren Barguil et Mikel Landa notamment. En parallèle, le Tour de Pologne débute ce samedi avec un plateau emmené par Peter Sagan et Rafal Majka. Deux évènements à suivre en direct sur Eurosport.

