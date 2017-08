Liste Deschamps, tirage C1, Raonic : L'actu sur un plateau du jeudi 24 août 2017

Ce qui vous a peut-être échappé entre hier soir et ce matin

1. Tennis - US Open : Raonic ajoute son nom à l'hécatombe

Milos Raonic a rejoint la cohorte des absents du dernier Grand Chelem en officialisant son forfait, cette nuit. Le Canadien, très diminué par une blessure au poignet gauche cette saison, vient de se faire opérer. "J'espère faire mon retour sur les courts dans les semaines à venir pour pouvoir finir 2017 de la meilleure des façons", a-t-il déclaré.

Le Canadien est le quatrième joueur du top 11 après Novak Djokovic, Stan Wawrinka, tenant du titre, et Kei Nishikori à faire l'impasse sur Flushing.

Par ailleurs, Paul-Henri Mathieu ne disputera pas non plus le tournoi, mais pour une raison sportive. Le Français 35 ans, retraité en fin de saison, s'est incliné au 1er tour des qualifications face à l'Indien Ramkumar Ramanathan, 156e mondial, 6-4, 6-4.

2. Football - Ligue des champions : Le retour de Liverpool

Après trois ans de disette, Liverpool va retrouver la plus prestigieuse des compétitions continentales. En effet, les Reds n'ont fait qu'une bouchée d'Hoffenheim (4-2) en barrage retour de la C1, à Anfield, après l'avoir emporté (1-2) en Allemagne.

Le Sporting Portugal, le CSKA Moscou, le Slavia Prague et Qarabag ont également validé leur ticket.

3. Cyclisme - Tour d'Espagne : Lutsenko le héros

Des chevauchées comme on les aime : présent dans l'échappée matinale, le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) a fini le travail en partant dans la dernière bosse pour s'offrir sa première victoire sur un grand Tour, à l'issue de la 5e étape, à l'Ermita Santa Lucía. Chris Froome (Sky) et Esteban Chaves (Orica) ont pris du temps aux autres favoris, dont Romain Bardet (AG2R), Fabiu Aru (Astana) ou Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), distancés dans le final.

On a aussi repéré pour vous

Tennis - ATP Winston Salem : Le Croate Borna Coric a fait chuter dès le 3e tour l'Américain John Isner, 7-5, 6-2.

WTA New Haven : Alizé Cornet s'est inclinée au 2e tour face à Dominika Cibulkova, 11e mondiale, 2-6, 6-2, 6-4.

IndyCar : Sébastien Bourdais, gravement accidenté durant les qualifications des 500 miles d'Indianapolis en mai dernier, va faire son retour à la compétition ce week-end à Gateway, a annoncé son équipe.

Natation : L'entraîneur Romain Barnier (Cercle des nageurs de Marseille) a plaidé sa bonne foi mercredi devant le Conseil d'Etat, auquel il a demandé de revenir sur sa suspension de six mois pour infraction aux règles antidopage lors d'un contrôle inopiné. Le juge des référés, chargé des procédures d'urgence, rendra sa décision vendredi.

Equitation - Championnats d'Europe : L'Allemagne a remporté l'épreuve de dressage par équipes à Göteborg, devant le Danemark et la Suède.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Mondial 2018 : Deschamps fait sa rentrée

Le sélectionneur des Bleus n'était pas en vacances ces dernières semaines et on connaitra à 14h00 le résultat de ses réflexions à l'annonce de la liste des 23 retenus pour affronter les Pays-Bas lors du match crucial pour la qualification au prochain Mondial, le 31 août à Saint-Denis. Avec ou sans Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ? Question revenants, on peut mettre une petite pièce sur Nabil Fékir.

2. Football - Ligue des champions : Le PSG et Monaco vont savoir

Le PSG de Neymar n'aurait-il plus peur de personne ? Pas si sûr. Le club de la capitale, tout comme le champion de France Monaco, pourrait tomber dans un groupe très relevé en phase de poule de la C1 2017/2018. Réponse lors du tirage au sort à partir de 18h00.

3. Cyclisme - Tour d'Espagne : Encore un solitaire ?

Le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) n'a pas eu peur d'une échappée au long court, mercredi, sur les routes espagnoles, et les baroudeurs trouveront un terrain encore propice aujourd'hui : la sixième étape relie Villarreal à Sagunto sur 204,4 km avec cinq ascensions, dont la dernière jugée à 36 km de l'arrivée.