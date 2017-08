Nadal, CR7, Messi, Alonso : Le monde du sport au soutien de Barcelone après l'attentat de jeudi

L'Espagne et Barcelone ont été frappées par l'horreur jeudi après-midi lorsqu'un van a foncé dans la foule sur la Place de Catalogne, une des plus fréquentées de la cité catalane, tout près de la fameuse Rambla, si touristique. De nombreuses victimes sont à déplorer et l'ampleur de la catastrophe. Les autorités ont rapidement confirmé qu'il s'agissait bel et bien d'un attentat.

Barcelone, grande ville de sport, a donc été touchée en plein coeur, au propre comme au figuré, et ce drame n'a pas manqué de bouleverser de nombreuses personnalités du monde sportif. A commencer, bien sûr, par les actuelles ou anciennes vedettes du FC Barcelone, à l'image de Luis Suarez. "Très choqué parce ce qui s'est passé à Barcelone, a ainsi réagi sur Twitter l'attaquant uruguayen du Barça. Tout mon soutien à la ville et aux familles."

Autre figure du FC Barcelone, Gerard Piqué a quant à lui tweeté en catalan :

" Plus que jamais ensemble après cette attaque sur notre ville. Tout mon soutien aux personnes touchées dans cette barbarie. "

Absent sur Twitter, Lionel Messi a de son côté réagi via un post sur ses comptes Instagram et Facebook en début de soirée. L'Argentin, barcelonais d'adoption, s'est dit très touché par ce qui est arrivé à sa "bien-aimée Barcelone" : "Je veux envoyer mes condoléances et mon soutien aux familles et aux amis des victimes de la terrible attaque sur notre bien-aimée Barcelone, et rejeter également tout acte de violence, a écrit la Pulga. Nous ne renonçons pas, nous sommes beaucoup plus à vouloir vivre dans un monde pacifique, sans haine et où le respect et la tolérance sont à la base de la coexistence."

Le Barça, immense institution de la capitale catalane, a évoqué sa douleur en tweetant dans toutes ses versions : "Avec un coeur lourd après l'attaque de notre ville. Toute la force et l'affection pour les victimes, leurs familles et les citoyens de Barcelone."

Tous les clubs de Liga ont apporté une marque de soutien à Barcelone dans les heures qui ont suivi l'attentat, y compris le grand rival, le Real Madrid. Le club castillan a publié un communiqué officiel en ce sens. "Le Real Madrid fait part de sa profonde consternation face à l'attaque subie dans la ville de Barcelone et sa solidarité avec les victimes et leurs familles et amis, tout en souhaite un prompt rétablissement aux blessés", peut-on y lire.

Cristiano Ronaldo, superstar du Real, n'a pas mis longtemps lui non plus pour réagir : "Consterné par les nouvelles en provenance de Barcelone. soutien et solidarité à la famille et aux amis des victimes", a-t-il tweeté en portugais.

En dehors du monde du football, de nombreuses personnalités majeures du sport espagnol se sont également manifestées, comme Fernando Alonso. "Quelle tristesse de voir ce qui vient de se passer à Barcelone,a relevé le champion du monde de F1. Mon soutien aux familles des victimes, blessés, en ces temps difficiles", a-t-il ajouté, avant de conclure son message d'un BASTA en lettres capitales.

Rafael Nadal, lui, s'est dit "détruit par ce qui est arrivé à Barcelone". Le Majorquin, dix fois vainqueur du tournoi de Barcelone a fait part de son "affection" à la ville et ses pensées aux familles. "Détruit", le mot est également revenu chez Pau Gasol, la star du basket espagnol, natif de Barcelone et qui avait début au Barça avant de partir faire carrière en NBA aux Etats-Unis.

Symbole de la solidarité internationale après ce drame, un autre basketteur, français celui-là, a aussi apporté son soutien à Barcelone et à l'Espagne. Il s'agit de Florent Pietrus, qui a si souvent et si longtemps ferraillé avec ses rivaux espagnols dans les grandes compétitions :