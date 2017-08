Nice, Real - Barça, Tsonga, Bleus : L'actu sur un plateau

Ce que vous avec peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Cincinnati : Nouvelle défaite prématurée pour Tsonga

Déjà sorti pour son entrée en lice à Montréal, Jo-Wilfried Tsonga a vécu la même mésaventure à Cincinnati. Le Français a été éliminé par Ivo Karlovic en deux sets (6-4, 7-6). Il n'a plus gagné une rencontre depuis Wimbledon où il avait aussi été sorti tôt dans le tournoi (3e tour par Sam Querrey). La nuit n'a pas plus porté chance à Caroline Garcia, éliminée par Elena Vesnina après une rude bataille (4-6, 6-4, 6-4). Adrian Mannarino, lui, a réussi à se défaire de Robin Haase (2-6, 7-6, 6-2) après avoir écarté deux balles de match.

2. Football - Ligue des champions : Liverpool prend une option

Elle aurait pu être encore plus large, la faute à un but concédé dans les dernières minutes (87e), mais la marge de Liverpool avant le barrage retour de la C1 est confortable. Tombeur d'Hoffenheim sur la pelouse des Allemands (1-2), les Reds peuvent voir venir : ils ont 94,2% de chance de se qualifier. A noter la belle prestation de Trent Alexander-Arnold du côté des Anglais. A 18 ans seulement, il s'est offert un but magnifique sur coup-franc direct pour sa première joute européenne.

El Liverpool festeja el segundo gol ante el HoffenheimGetty Images

3. Basketball - Match amical : Les Français largement battus par la Lituanie

L'Eurobasket débutera dans deux semaines et les Bleus ne sont pas encore tout à fait au point. Pour leur quatrième match de préparation, ils ont concédé une deuxième défaite, cette fois face à la Lituanie (96-71). Ils avaient pourtant battu les Baltes à domicile il y a quelques jours mais à Kaunas, les coéquipiers de Nando de Colo ont craqué dans le second acte avec 29 points inscrits seulement et une défense en souffrance. La suite de la préparation aura lieu à Toulouse à partir de vendredi avec une série de trois matches.

On a aussi repéré pour vous

Athlétisme - Perche : Une semaine après avoir décroché le bronze au Mondiaux de Londres, Renaud Lavillenie a réussi son meilleur saut de la saison mardi à Varsovie, remportant la compétition de perche avec une barre franchie à 5,91 m.

Football - Ligue 1 : Coup dur pour Amiens. Son milieu de terrain Guessouma Fofana a été victime d'une fracture du péroné lors d'un entraînement mardi et sera indisponible de longues semaines.

Football - Transferts : Le FC Nantes va enregistrer l'arrivée du milieu de terrain offensif d'Ostende Yassine El Ghanassy, 25 ans qui, va signer un contrat de quatre ans.

Football - Transferts : Gylfi Sigurdsson (Swansea) va signer un contrat avec Everton selon la presse anglaise, qui évoque un montant record pour le club de 49 millions euros.

La vidéo de rattrapage

Alors que la Vuelta s'élance le 19 août, Eurosport vous propose de revivre les grands moments de l'édition 2016. Comme cette attaque de Nairo Quintana lors de la 8e étape. Une offensive qui lui a permis de revêtir le maillot rouge de leader.

Vidéo - Revivez la Vuelta 2016 : Trop fort pour Froome, Quintana s'empare du maillot rouge 00:50

Le tweet "présidentiel"

Supporter de l'OM, Emmanuel Macron a profité de ses vacances pour rendre visite au club. Et il a tapé la balle avec les joueurs, dont Florian Thauvin.

Ce que vous ne devrez pas louper aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Nice dans l'enfer du Napoli

Dans le stade San Paolo, une des enceintes les plus bouillantes du continent, Nice va jouer son avenir européen. S'ils veulent rallier la Ligue des champions, les Niçois ont tout intérêt à aller chercher un résultat face à Naples lors de ce barrage aller. Facile à écrire, plus compliqué à réaliser : Lucien Favre sera privé de Mario Balotelli et du nouvel arrivant Wesley Sneijder pour ce rendez-vous. Un but pourrait suffire au bonheur des Aiglons. Cela tombe bien, leurs deux recrues, Allan Saint-Maximin et Pierre Lees-Melou semblent en jambes.

Vidéo - Hamsik-Callejon-Mertens-Insigne : le quatuor de feu qui fait trembler Nice 01:01

2. Football - Supercoupe d'Espagne : Le Barça et Messi doivent laver l'affront

Cristiano Ronaldo, qui s'était offert un petit plaisir en reprenant la célébration de Lionel Messi, n'en sera pas. Mais même sans lui, le Real Madrid part avec la faveur des pronostics après sa victoire au Camp Nou (1-3), lors du match aller de cette Supercoupe d'Espagne. Aucune équipe n'a réussi à remonter un écart de deux buts concédés à domicile dans l'histoire de la compétition. Autant dire qu'il faudrait un exploit de Messi et compagnie pour priver Zinedine Zidane d'un septième trophée depuis son arrivée sur le banc.

Marco Asensio marque le 3e but du Real lors de FC Barcelone / Real madrid / Supercoupe d'Espagne 2017Eurosport

3. Tennis - Cincinnati : Gasquet face au futur numéro 1 mondial

Assuré de reprendre la place de numéro 1 mondial lundi, Rafael Nadal fait son entrée en lice en fin de session face à Richard Gasquet. Problème pour le Français : il n'a jamais battu son rival espagnol sur le circuit ATP. Plus tôt dans la journée (et à des horaires plus décents en France), David Ferrer affrontera Janko Tipsarevic et Adrian Mannarino fera face à Sam Querrey. Chez les dames, Alizé Cornet devra passer l'obstacle Dominika Cibulkova.

4. Athlétisme : Un record du monde à Tignes ?

Les cimes enneigées pour décor, un sautoir dédié à la longueur et au triple saut planté au milieu. C'est un rendez-vous absolument unique qui va se tenir mercredi à Tignes. A 3032 mètres d'altitude, dans un cadre exceptionnel, un meeting est organisé avec un concours au triple saut et un autre à la longueur, avec les stars de ces deux disciplines. Christian Taylor, notamment, veut s'attaquer au record du monde de Jonathan Edwatds.