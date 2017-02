Parker, Pogba, Benzema : les 10 sportifs français les mieux payés en 2016

Ce samedi, l'Equipe Mag publie son traditionnel Top 50 des sportifs français les mieux rémunérés en 2016. Pour établir son classement, le magazine prend notamment en compte les salaires bruts avant charges sociales et impôts, les primes ou encore les contrats publicitaires des sportifs concernés.

Pogba passe devant Benzema, mais derrière Parker

Premier enseignement, sept footballeurs sont présents dans le Top 10, composé également de trois basketteurs, dont Tony Parker, en tête du classement pour la quatrième fois de sa carrière. Privé d'Euro 2016, Karim Benzema perd lui sa place de footballeur français le mieux payé au profit du néo-mancunien Paul Pogba, deuxième du général avec 18 millions de revenus estimés en 2016.

Paul Pogba avec Manchester United - 2017Panoramic

Griezmann et Payet débarquent dans le Top 10

Prolongé en février dernier par West Ham avant de briller à l'Euro 2016, Dimitri Payet grimpe lui à la 10e place avec 9,5 millions de revenus estimés en 2016. Il était 25e du classement en 2015. Mais l'autre gros coup a été réalisé par Antoine Griezmann, qui a lui aussi explosé l'année dernière en atteignant la finale de la Ligue des Champions et de l'Euro, ce qui lui a valu de prolonger son contrat à l'Atlético Madrid et de voir son salaire et ses revenus publicitaires grimper en flèche. 11e en 2015, "Grizou" est 7e en 2016 avec des revenus estimés à 12,3 millions d'euros.

Antoine Griezmann embrasse les chaussures de Dimitri PayetAFP

Ogier, l'exception

A noter aussi que dans ce Top 50, aucun autre sport que le football et le basketball n'est représenté, à l'exception de la présence du Champion du monde des rallyes Sébastien Ogier, 13e avec 8,1 millions de revenus estimés en 2015. Aucun champion olympique, rugbyman, handballeur ou tennisman n'est présent. Ce Top 50 est également composé exclusivement d'hommes.

Le Top 10 des sportifs français les mieux payés en 2016