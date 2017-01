Reprise, claque, CAN, Bleus, Wengen : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Ligue 1 : Lille et Saint-Étienne ont rouvert le bal

Après une trêve hivernale de quelques semaines, la Ligue 1 a repris ses droits vendredi soir avec le début de la 20e journée. Et, pour la dernière de Michel Seydoux en tant que président, il n'y a pas eu de vainqueur à Lille, où le LOSC et les Verts se sont quittés sur un match nul 1-1 (buts de Hamouma et De Préville). Un point qui n'arrange aucune des deux équipes, engluées en milieu de tableau (8e et 12e).

2. Hand - Mondial 2017 : Les Bleus poursuivent leur mise en bouche

Deuxième match et deuxième raclée pour l'équipe de France, vainqueur du Japon 31-19 à Nantes, en faisant largement tourner. Seule (grosse) ombre au tableau : la blessure de Luka Karabatic, touché à la cheville droite (et parfaitement secondé par Ludovic Fabregas auteur de 7 buts). Les Bleus vont maintenant pouvoir se tourner vers leur premier gros rendez-vous dans ce championnat du monde, dimanche contre la Norvège.

Ludovic Fabregas (France) contre le Japon durant le Mondial 2017AFP

3. Rugby - Champions Cup : Montpellier a pris une sacrée claque

Le MHR voulait tenir tête au Leinster sur sa pelouse pour continuer de rêver de quart de finale européen. Mais les hommes de Jack White, qui avait pourtant aligné sa grosse équipe, sont tombés de très haut à Dublin, laminés 57-3 par Isa Nacewa et compagnie. Mathématiquement, ce n'est pas encore tout à fait cuit pour Montpellier. Mais c'est tout comme.

On a aussi retenu pour vous

Basket - NBA : Philadelphie, c'est l'embellie. Cinquième victoire en six matches pour les Sixers, vainqueurs de Charlotte avec 24 points de Joel Embiid.

Rallye-Raid - Dakar : Loeb gagne mais Peterhansel se dirige vers la victoire finale. Le premier a enlevé la 11e étape à Rio Cuarto, le second reste en tête et devrait signer un 13e succès (!) sur le Dakar ce samedi soir.

Tennis - Auckland : Enfin un titre pour Jack Sock. L'Américain de 24 ans s'est imposé contre le Portugais Joao Sousa (6-3, 5-7, 6-3), après quatre défaites de rang en finale. Son deuxième titre en carrière.

Voile - Vendée Globe : Toujours le yoyo entre Le Cléac'h et Thomson. 124 milles d'écart entre le skipper français et son adversaire gallois en tête de la course, ce samedi matin au pointage de 5h.

La vidéo de rattrapage

Vous avez manqué le récital de Martin Fourcade lors du sprint de Ruhpolding vendredi ? Petite séance de rattrapage.

Vidéo - Impeccable au tir, impérial sur les skis, Fourcade a survolé le sprint 02:30

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Ski - Wengen : La descente du Lauberhorn (12h30)

Jansrud, Franz ou Théaux... Ils auront tous envie de s'offrir une victoire ce midi lors de la mythique descente de Wengen. Mais, en l'absence de son compatriote Svindal, le Norvégien fera évidemment office d'immense favori.

2. Foot - CAN : Gabon - Guinée-Bissau en ouverture (17h et 20h)

La Coupe d'Afrique des nations 2017 débute au Gabon. Le pays hôte lance les hostilités à 17h contre la Guinée-Bissau. Dans la soirée, le Burkina Faso affrontera le Cameroun (20h).

Kalou : "Drogba, Eto'o, Yaya Touré, Gervinho... ne sont pas les seuls talents en Afrique"

Vidéo - Avec la CAN, Riyad Mahrez espère poursuivre sur sa lancée de 2016 01:08

3. Foot - Ligue 1 : Six matches au programme, dont un Rennes - PSG (17h et 20h)

Fragile à l'extérieur lors de la première moitié de saison (4 défaites), le Paris SG passe un vrai test, pour sa reprise en championnat, sur la pelouse de Rennes (7 victoires et une seule défaite au Roazhon Park). Cinq matches suivront à partir de 20h, avec notamment Toulouse - Nantes, Angers - Bordeaux ou un derby breton entre Lorient et Guingamp.