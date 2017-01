Ricciardo, OM - Bordeaux, Bercy, NBA : L'actu sur un plateau du lundi 31 octobre

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Formule 1 - Grand Prix du Mexique : Hamilton vainqueur, une troisième place disputée

La folie s'est emparée du circuit Hermanos-Rodriguez lors des ultimes tours de la course dimanche soir au Mexique. Alors que les Mercedes concluaient un nouveau doublé Lewis Hamilton (pointé désormais à 19 points de son rival) - Nico Rosberg, le spectacle a eu lieu derrière elles. Max Verstappen, Sebastien Vettel et Daniel Ricciardo se sont écharpés pour la dernière place sur le podium. Premier sur la ligne, le Néerlandais a été pénalisé avant le début du protocole. L'Allemand, lui, a à peine eu le temps de savourer sa troisième place. Il a lui aussi subi les foudres des commissaires pour "pilotage dangereux" laissant sa troisième place à… Ricciardo.

Lewis Hamilton (Mercedes) au Grand Prix du Mexique 2016AFP

2. Football - Ligue 1 : Triste Marseille, triste Bordeaux, triste match

L'affiche de la soirée en championnat a accouché d'une rencontre d'une qualité très médiocre. Mais Marseille comme Bordeaux semblaient se satisfaire du résultat nul et vierge (0-0) de cette première de Rudi Garcia au Vélodrome. Malgré une belle ambiance proposée par les supporters marseillais, les 22 acteurs n'ont pas réussi à offrir un spectacle emballant. A ce rythme de sénateurs (5 nuls pour l'OM, 4 pour le FCGB), aucune des deux équipes n'avance : elles sont respectivement 10e et 9e du championnat.

3. Basketball - NBA : Les Warriors à petits pas, Westbrook en grande forme

Golden State a décroché dans la douleur sa deuxième victoire de la saison à Phoenix (106-100). Malmenés pendant les deux premières périodes par les Suns, les Warriors ont pu compter sur Kevin Durant (37 points) et Stephen Curry (28 pts). Face aux Lakers, Oklahoma City s'en est remis à un Russell Westbrook en feu depuis le début de la saison. Il a réalisé un triple double avec 33 points, 12 rebonds et 16 passes. Les Spurs, eux, se sont imposés à Miami (106-99) grâce à Kawhi Leonard (27 pts), pourtant blessé à un œil mais bien épaulé par Pau Gasol (20 pts). C'est leur 4e victoire en autant de rencontres.

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : Dans les colonnes de L'Equipe, Loïc Féry a démenti l'intérêt de Lorient pour Rémi Garde. Le quotidien affirme, en revanche, une décision sera pris rapidement au sujet d'Hubert Fournier.

Football - MLS : Les favoris des quarts ont passé un sale dimanche, à l'image de New York City et de Dallas, surclassés respectivement par Toronto (2-0) et Seattle (3-0). (Regardez cet événement sur Eurosport Player)

Football - Ligue des champions : Absent depuis un mois à cause d'une blessure à un mollet, Javier Pastore est de retour et fait partie du groupe parisien qui ira défier le FC Bâle mardi.

Football - Bundesliga : Le Français Anthony Modeste a réussi un triplé dimanche avec Cologne contre Hambourg (3-0), et s'envole en tête du classement des buteurs de Bundesliga avec désormais 11 réalisations en neuf journées.

Tennis : Interrogé en conférence de presse sur la menace Murray pour sa place de numéro 1, Djokovic a expliqué que c'était une nouvelle motivation. "Cela me donne envie d'aller sur le court et de me battre sur chaque point parce qu'il y a quelque chose à gagner au bout."

Le tweet insolite

La vidéo de rattrapage

La Bordelaise Juliette Loumagne a inscrit dimanche après-midi l'un des buts de l'année dans le championnat de France féminin. Une reprise de volée acrobatique à l'entrée de la surface qui n'a cependant pas permis à son équipe d'éviter la défaite contre Soyaux (3-2) dans le derby de Gironde.

Vidéo - Le bijou du week-end est signé Juliette Loumagne, en D1 féminine 00:55

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Tennis - Masters Bercy : Une première journée sans les gros mais avec sept Français (à partir de 11h00)

Les Djokovic, Murray, Wawrinka et autre Tsonga étant exemptés de premier tour, le tournoi de Bercy commence doucement lundi. Mais il y aura quand même de belles affiches à suivre, notamment le duel 100% français entre Gilles Simon et Julien Benneteau. Au rayon des Tricolores, Paul-Henri Mathieu, Benoît Paire et Stéphane Robert seront notamment au programme de cette première journée. Pour le reste, il faudra jeter un œil sur le match de Fabio Fognini, jamais avare de rebondissements.

2. Football - Ligue 2 : Choc de prétendants à la remontée (20h30)

Brest accueille le RC Lens lundi soir pour un match entre deux prétendants à la remontée en Ligue 1 en fin de saison. Pour le moment, c'est Brest qui a pris nettement l'avantage sur la concurrence. Déjà leader, le club breton peut compter cinq points d'avance sur le dauphin en cas de victoire dans la Nord. La saison est plus compliquée pour les Nordistes, 8es au coup d'envoi de cette rencontre.