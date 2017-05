Spurs, LeBron James, Christophe Galtier, Emre Can, Real Madrid : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Cleveland poursuit son sans-faute, Houston atomise San Antonio

Après avoir dominé les Pacers (4-0) lors du premier tour des playoffs, Cleveland a continué sur sa lancée en remportant, sur son parquet, le premier match des demi-finales de conférence contre Toronto (116-105). LeBron James a signé une nouvelle performance majuscule en inscrivant 35 points, à 56% de réussite au tir. A l'Ouest, Houston a aisément battu San Antonio à l'extérieur (99-126). Les Rockets mènent une victoire à rien.

2. Foot - Ligue 1 : Galtier dit stop

Christophe Galtier ne sera plus l'entraîneur de Saint-Etienne la saison prochaine si l'on se fie aux informations de L'Equipe. Après neuf ans passés sur le banc des Verts, celui qui a leur a notamment permis de remporter la Coupe de la Ligue en 2013 a décidé de quitter son poste l'été prochain et de s'accorder une période sabbatique. Et ce, alors que son contrat court jusqu'à 2018.

3. Foot - Premier League : Can, une inspiration magnifique et victorieuse

Liverpool a réalisé une bonne opération en s'imposant sur la pelouse de Watford (0-1) pour le compte de la 35e journée. Mais le match fut particulièrement terne. Seul un geste d'Emre Can, buteur sur un magnifique ciseau, est venu éclairer la partie. Les Reds, troisièmes, reprennent du coup trois longueurs d'avance sur Manchester City, qui compte toutefois un match en moins.

Foot - Liga : Le FC Séville a concédé une lourde défaite sur le terrain de Malaga (4-2) dans le cadre de la 35e journée. Les hommes de Jorge Sampaoli voient du coup l'Atlético et le podium s'éloigner.

Foot - Ligue 2 : Lens est de retour sur le podium après sa victoire contre la lanterne rouge, Laval (2-0) lors de la 35e journée.

WTA - Rabat : Alizé Cornet a été sortie au premier tour du tournoi par Alison Riske (6-2, 6-4), 40e mondiale.

Foot - Ligue 1 : Le quotidien portugais A Bola affirme qu'Antero Henrique sera bien le prochain directeur sportif du PSG. Un accord aurait été trouvé entre l'ancien de Porto et le club de la capitale.

Hockey - La France a terminé sa préparation en vue du Mondial 2017 par une défaite contre la Biélorussie (1-4), un adversaire qu'elle rencontrera lors du 1er tour de la compétition.

Basketball - NBA : Après la nette défaite d'Indiana lors du premier tour des playoffs contre Cleveland (4-0), Larry Bird a décidé de démissionner de son poste de président des Pacers. Il sera remplacé par Kevin Pritchard.

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Le derby madrilène en guise de hors-d'œuvre (20h45)

En attendant Monaco, qui défiera mercredi soir la Juventus, le Real Madrid recevra ce mardi l'Atlético pour le compte des demi-finales aller. Les hommes de Zinédine Zidane chercheront à se mettre en position idéale avant le retour à Vicente-Calderon dans une semaine.

2. Tennis - ATP Estoril : Paire et Mathieu entrent en lice (A partir de 14h00)

Benoît Paire disputera en début d'après-midi son premier tour contre Nicolas Almagro, un client sur terre battue. Un peu plus tard dans la journée, Paul-Henri Mathieu débutera lui le tournoi contre Pedro Sousa.