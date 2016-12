Tevez, 40 millions d'euros, Parker, Ski : L'actu sur un plateau du 29 decembre 2016

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Mercato : Tevez s'envole vers la chine

C'était dans l'air depuis quelques semaines. Carlos Tevez a rejoint le championnat chinois et signé pour le Shanghai Shenhua, ancien club de Didier Drogba et de Nicolas Anelka. A 33 ans, l'Argentin devrait y terminer sa carrière. Formé à Boca Juniors où il était revenu en juillet 2015, Tevez est passé par Manchester United, Manchester City et la Juventus. Pour le convaincre, les propriétaires de l'équipe chinoise lui auraient offert un salaire annuel de 40 millions d'euros par saison. Le genre d'offre qui ne peut pas se refuser.

2. Basketball - NBA : Parker, Batum et Noah brillent

Les Français ont été particulièrement performants cette nuit en NBA. Tony Parker a égalé son record de points de la saison (20) lors de la victoire des Spurs face à Phoenix (119-98). Avec Charlotte, c'est Nicolas Batum qui a fait le show en frôlant le triple double (20 points, 9 rebonds et 8 passes décisives). Sa franchise s'est imposée face au Magic (120-101), toujours privé d'Evan Fournier blessé au tendon d'Achille. Joakim Noah a, lui, semblé enfin retrouver toutes ses sensations face à Atlanta et rendu la meilleure copie de sa saison (16 rebonds, 14 points, 3 passes décisives). Malheureusement, cela n'a pas suffi à porter les Knicks, défaits en prolongation (102-98).

3. Football - Premier League : Tottenham renversant face à Southampton

Les Spurs n'avaient pas le droit à l'erreur. Tous les gros qui avaient joué avant eux lors de cette 18e journée de Premier League l'avaient emporté. Les coéquipiers d'Hugo Lloris ont fait de même mercredi soir face à Southampton. Le but encaissé au bout de 69 secondes ne les a pas plus perturbés que ça (4-1). Avec ce troisième succès consécutif, ils confirment le statu quo en tête de la Premier League et restent cinquièmes à un point de la quatrième place, qualificative pour la C1.

On a aussi repéré pour vous

Tennis : Vainqueur de Roland-Garros en 2008, N.1 mondiale à 20 ans, la Serbe Ana Ivanovic a annoncé sa retraite. Des pépins physiques à répétition l'empêchent de continuer plus longtemps.

Football - Mercato : L'attaquant Lukas Podolski, vainqueur du Mondial 2014 avec l'Allemagne, intéresse le club chinois de Pékin Guoan qui serait prêt à verser 7 millions d'euros à sa formation actuelle, Galatasaray, a annoncé le club turc.

Football - Mercato : L'Argentin Juan Sebastian Veron, 41 ans, a annoncé qu'il sortait de sa retraite afin de rejouer pour Estudiantes de La Plata, le club qui l'a formé et dont il est président.

Voile - Vendée Globe : Thomson fond sur le leader, Armel Le Cléac'h. Il avait 269 miles de retard mercredi à 18h00, il en avait ce matin à 5h00, 194.

Le tweet qui rappelle que l'histoire se termine mal

La vidé de rattrapage

Élu sportif français de l'année par la rédaction d'Eurosport.fr, Teddy Riner est revenu avec nous en 10 photos sur les personnes qui comptent pour lui, aussi bien d'un point de vue sportif que personnel.

Vidéo - En 10 photos, Teddy Riner raconte Douillet, Andéol, son coach et ses proches 03:55

Ce que vous ne devrez pas rater ce jeudi

1. Ski Alpin - Santa Caterina : Un super combiné pour les Français ?

Les Bleus devraient nourrir de grosses ambitions à Santa Caterina. Ils seront 8 au départ du super combiné messieurs, le premier en 2016-2017, dont Alexis Pinturault, vainqueur du petit globe de la spécialité la saison dernière. Mais le skieur de Courchevel ne sera pas la seule carte française en Italie. Toute l'équipe tricolore avait brillé l'an passé sur ce type d'épreuve avec notamment un triplé à Kitzbühel. Kjetil Jansrud, en pleine forme après sa victoire lors du super-G mardi, aura aussi une grosse carte à jouer.

2. Ski Alpin - Semmering : Shiffrin peut s'offrir un carton plein

Déjà victorieuse des deux géants de l'étape autrichienne, l'Américaine peut rêver d'une troisième victoire en trois jours lors du slalom. Elle est invaincue dans la spécialité cette saison avec des victoires à Levi, Killington et Sestrières et reste sur onze succès consécutifs entre les piquets serrés. Autant dire que vu sa forme affichée ses dernières jours, elle se présentera au portillon dans la peau de l'immense favorite. Côté française, ce slalom marquera le retour de Nastasia Noens, gravement blessée en mars dernier.