Verdicts en L1 et en L2, Lacazette, Cleveland, barrages du Top 14, moto : L'actu sur un plateau

1. Football, Ligue 2 : quel final !

Vendredi soir, la 38e et dernière journée nous a offert un dénouement à couper le souffle. Strasbourg a conquis son 3e titre de champion en L2. Le Racing retrouvera l'élite la saison prochaine. Tout comme... Amiens. Le club picard a arraché son billet à la toute dernière seconde. Troyes jouera les barrages. Le grand perdant de cette ultime soirée ? Le RC Lens, qui termine au pied du podium. Et restera dans l'antichambre de l'élite pour la troisième année consécutive.

Les Strasbourgeois évolueront en Ligue 1 en 2017-2018Getty Images

Toulon est dans le dernier carré. Ce ticket, le club varois l'a composté dans les 20 dernières minutes d'un barrage accroché face à Castres (26-22). Le RCT peut remercier Leigh Halfpenny. Sans ses 21 points, il ne croiserait pas la route de La Rochelle en demi-finale. Cela n'a pas empêché le président Mourad Boudjellal de tirer à boulets rouges sur l'arbitrage....

Leigh Halfpenny et Guilhem Guirado (Toulon) - 19 mai 2017Icon Sport

3. Football, transferts : Lacazette "a envie de découvrir autre chose"

Cette fois, plus de doute : Alexandre Lacazette ne portera plus le maillot lyonnais la saison prochaine. L'attaquant international, fraîchement rappelé en Bleu, l'officialise dans un entretien accordé à L'Equipe : il veut changer d'air cet été. "J'ai envie de découvrir autre chose, de me mettre en danger et de passer un palier", argumente-t-il. Sa future destination ? Elle n'est pas encore connue. Mais l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann tient la corde.

Alexandre Lacazette (Lyon)Panoramic

4. Basket, NBA : LeBron et les Cavaliers tracent vers la finale

+44 ! Cleveland a infligé une véritable correction à Boston (86-130) cette nuit. Boostés par les 30 points de LeBron James, les Cavaliers mènent déjà leur série 2-0. Sachant qu'ils joueront leurs deux prochaines rencontres à domicile, les champions en titre filent tout droit vers leur 7e finale NBA consécutive. Tout simplement monstrueux.

LeBron James #23 of the Cleveland Cavaliers reacts in the second half against the Boston Celtics during Game One of the 2017 NBA Eastern Conference Finals at TD Garden on May 17, 2017 in Boston, Massachusetts (Getty Images)Getty Images

Tennis, Masters Rome : hier soir, la pluie s'est invitée au milieu du duel entre Novak Djokovic et Juan Martin Del Potro, alors que le Serbe menait 6-1, 1-2. Résultat : ce quart de finale a été interrompu et s'achèvera aujourd'hui, en début d'après-midi. Son vainqueur remettra le couvert dès 20h00, face à Dominic Thiem.

Cyclisme, Tour de Californie : le Britannique Jonathan Dibben (Sky) a remporté la 6e étape, un contre-la-montre de 24 km. Le Néo-Zélandais George Bennett (LottoNL) est en jaune.

Fernando Alonso a réalisé le 4e temps du Fast Friday, la dernière séance d'essais libres avant les qualifications. Sébastien Bourdais a fait le meilleur temps. Cyclisme, Tour de Californie : le Britannique Jonathan Dibben (Sky) a remporté la 6e étape, un contre-la-montre de 24 km. Le Néo-Zélandais George Bennett (LottoNL) est en jaune.

Vous avez pu la suivre en direct sur Eurosport : la finale de Coupe de France féminine fut, elle aussi, de toute beauté. Les Lyonnaises l'ont remportée aux tirs au but, face aux Parisiennes. On vous laisse savourer cet OL-PSG de folie en images...

Vidéo - Une lucarne somptueuse, des tirs au but interminables : cet OL-PSG était fou ! 02:02

Le tweet qui voyait déjà Troyes en L1

1. Football, Ligue 1 : la dernière séance (21h00)

D'accord, on connaît l'identité du champion du mercredi. D'accord, on sait que Monaco terminera devant Paris et Nice. Mais on vous conseille quand même de suivre attentivement le 38e et dernier acte de cette saison palpitante. Ce soir, la course à la 5e place et la lutte pour le maintien rendent leur verdict.

Vidéo - Guérin : "Il va y avoir des demandes mais Monaco est en position de force pour garder ses joueurs" 03:58

2. Moto, Grand Prix de France : place aux qualifs !

Au Mans, on rentre dans le vif du sujet. Les qualifications du Grand Prix de France ont lieu aujourd'hui. A 12h35 pour la Moto 3, 14h10 pour la Moto GP et 15h05 pour la Moto 2. Restez bien avec nous...

Vidéo - Notre Top 10 des pilotes moto français... (et Zarco n'est pas le premier) 01:30

3. Rugby, Top 14 : Montpellier-Racing, un ticket pour deux (17h00)

Le deuxième barrage s'annonce tout aussi musclé que le premier. A 17h00, Montpellier et le Racing 92 se disputent le dernier ticket pour le dernier carré. Frictions garanties : depuis sa fusion avortée avec le Stade Français, le champion de France entretient des rapports tendus avec le club héraultais.

Nemani Nadolo (Montpellier) face au RacingIcon Sport

4. Cyclisme, Tour d'Italie : Dumoulin est en danger

Au revoir la plaine. Le Giro reprend de la hauteur aujourd'hui, à l'occasion de la 14e étape (départ à 13h55). Au programme : 131 km entre Castellania et Oropa, conclus par une montée de 11,5 km à 13%. Le maillot rose de Tom Dumoulin (Sunweb) sera convoité. Le papillon de Maastricht "s'attend à être attaqué de tous les côtés dans la montée". Notamment par Nairo Quitana (Movistar) et Thibaut Pinot (FDJ), respectivement 2e et 4e du général, à 2'23 et 2'40 du Néerlandais.