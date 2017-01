Scheyer a surpris tout le monde

Pour une surprise, c'en est une belle. Christine Scheyer, 22 ans, n'avait décroché qu'un seul top 10 dans sa toute jeune carrière avant ce dimanche (9e à Val d'Isère en décembre). Et la voilà soudainement auréolée d'une première victoire en Coupe du monde. Partie avec le dossard 25, longtemps après le passage des favorites, l'Autrichienne a remporté la descente d'Altenmarkt-Zauchensee devant la Liechtensteinoise Tina Weirather (+0''39) et une autre invitée surprise, l'Américaine Jacqueline Wiles (+0''54, dossard 26), qui n'avait jamais fait mieux que 10e. Lauréate des trois premières descentes de la saison, la Slovène Ilka Stuhec se contente du 5e rang (+0''58) et conserve sa place de leader au classement du petit globe.

Pour son retour, pas de top 10 pour Vonn

Loin derrière ce podium (très) inattendu, Lindsey Vonn a signé une rentrée en douceur. Pour sa première course suite à sa fracture du bras droit mi-novembre, l'Américaine s'est classée 12e (+1''54) d'une course enfin épargnée par la météo. La neige et le brouillard avaient contraint les organisateurs à annuler tous les entraînements de la semaine puis reporter la descente de samedi à dimanche, annulant de fait le combiné. Fait rare, les skieuses ont dû effectuer un entraînement juste avant la course à proprement parler. Scheyer y avait annoncé la couleur, signant le 2e chrono.