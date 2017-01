Comment réaliser le virage parfait pour gagner une descente en Coupe du monde ?

Comme Wengen, la descente de Kiztbuhel est mythique. La "Streif" est connue pour plusieurs de ses secteurs, comme le Mausefalle ou encore le Steilhang, un virage bien connu. Mais c'est bien la traverse, long virage en fin de descente, qui propose les plus forts gains de temps possibles. En deux temps, il oblige le skieur à parfaitement maîtriser sa courbe et à réfléchir à la meilleure trajectoire possible. "Si on sort un peu de la trajectoire, ça nous éjecte tout de suite dans les bâches, avait déclaré le Français Adrien Théaux au Monde, en 2014. C'est une piste qui ne pardonne pas". Son compatriote John Clarey en avait d'ailleurs fait les frais en 2013…

L'an dernier, c'est Peter Fill qui s'était imposé à Kitzbühel devant deux Suisses (Beat Feuz et Carlo Janka). L'Italien avait alors fait la différence en négociant intelligemment la traverse, grâce à une gestion de la trajectoire et un "carving" impeccable. Le "carving", c'est le moment où le skieur décide de "rentrer", pour s'ouvrir l'angle du virage et tailler la courbe pour ressortir de la porte avec un maximum de vitesse. Peter Fill l'avait parfaitement fait sur la "Strief", glanant près de la moitié de son avance finale (0''14 sur 0''37) sur ce secteur.

La majorité des écarts de chrono se fait dans les virages des descentes. Mais comment négocier parfaitement son virage pour gagner de précieuses secondes ? C’est ce que vous nous expliquons dans la vidéo ci-dessous, réalisée à partir de données générées par la technologie Longines Live Alpine Data. Une comparaison entre le Norvégien Aksel Lund Svindal, l'Ambassadeur Longines, et le Français Alexis Pinturault.

Vidéo - Longines Live Alpine Data: episode 2 – the curve 02:38

La technologie Longines Live Alpine Data, qui se concrétise par un boitier fixé sur la chaussure du skieur intégrant un senseur radar et des capteurs de mouvements, a été officiellement présentée au début de la saison, à Sölden. Elle sera lancée lors des Championnats du monde de St. Moritz 2017, que Longines soutient en tant que partenaire et chronométreur officiel.