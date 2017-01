Frida Hansdotter remporte le slalom de Flachau, Mikaela Shiffrin 3e

Frida Hansdotter, c'est miss Flachau. Plus forte que toute la concurrence, mardi soir en Autriche, la Suédoise a remporté avec la manière le slalom nocturne autrichien et s'est s'adjugée son premier succès de la saison dans la spécialité. Auteur d'une faute majeure en plein milieu de son parcours, la native de Vaesteras a failli tout perdre pendant quelques instants. Elle doit son salut à un remarquable réflexe et un équilibre peu commun.

Vainqueur de son quatrième succès en Coupe du monde en carrière et surtout de son 6e podium de suite sur le tracé autrichien, Hansdotter a finalement devancé la surprise du jour, la Norvégienne Nina Loeseth, excellente et tacticienne, battue pour un peu plus d'une demi-seconde (+0"58) et le duo Wendy Holdener et Mikaela Shiffrin (+0"78), qui ont partagé la 3e place.

Premiers points de la saison pour Noens

Après être passée à côté de sa première manche (5e à +1"38 d'Hansdotter), Shiffrin a remis les pendules à l'heure lors de son second passage, beaucoup plus abouti dans l'engagement et techniquement. En prenant le meilleur temps de la seconde manche, le skieuse de Vail, aérienne sur le haut et le bas du parcours, s'est bien remise à l'endroit. Mais le retard accumulé a été trop important pour espérer mieux que la 3e place. Déception ou non, l'Américaine a signé mardi son 39e podium en Coupe du monde.

Chez les Tricolores, tous les espoirs reposaient sur Nastasia Noens. Après une 19e place lors de la première manche, la Niçoise est allée marquer ses premiers points de la saison en Coupe du monde en prenant une modeste 25e place. Un peu plus timide qu'en première manche, la Française a plus assuré le coup qu'autre chose pour sa troisième course de la saison après Semmering et Maribor. Peu importe le résultat, l'essentiel était ailleurs : boucler les deux manches et redevenir une athlète de très haut niveau. Noens l'a fait.