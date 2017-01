Mikaela Shiffrin et les ténors sont là

Cinq jours après avoir enfourché à Zagreb, Mikaela Shiffrin est revenue à la normale et a dominé la première manche du slalom de Maribor ce dimanche. Souple, légère sur ses appuis et relativement propre, l'Américaine a devancé la Suissesse Wendy Holdener (+ 0''17) et la Suédoise Frida Hansdotter (+ 0''38). Elle a surtout profité de la sortie de piste de sa principale adversaire, Veronika Velez Zuzulova, piégée par un déséquilibre.

La meilleure Française, Adeline Baud Mugnier a pris une belle 15e place, partagée avec trois concurrentes (!) et partira avec de l'ambition en seconde manche, à partir de 13h15.

Les résultats

Il y a vraiment les six meilleures et les autres. A Maribor, la différence entre le top 7 mondial et le reste du mondial s'est clairement fait sentir. Personne n'est parvenu à rester sous la seconde de retard, à l'exception des six premiers dossards. Pas même Bernadette Schild (9e, +1''35) ou Manuela Moelgg (7e, + 1''18), habituées aux places d'honneur. Il faut avouer que les skieuses n'ont pas été aidées par la piste slovène, quelque peu verglacée et qui s'est très tôt dégradée. A tel point que, dès le dossard 7, le trou sous la porte été déjà légèrement marqué.

Belle opération en vue pour Shiffrin

Et, quelques jours après le zéro pointé de Shiffrin, c'est au tour de sa plus grande rivale, Veronkia Velez Zuzuolva, de ne pas terminer ce slalom. Victime d'un déséquilibre en sortie de porte, la Slovaque n'a pas réussi à rattraper sa faute et pourrait perdre gros au classement de la Coupe du monde. Car, pendant ce temps-là, l'Américaine n'est pas passée à côté de sa première manche. Sans en faire trop mais en étant appliquée, déroulant son ski et travaillant parfaitement sous la porte, la skieuse du Colorado a très tôt creusé l'écart, sur le haut, avant d'assurer un peu plus ses appuis par la suite. Suffisant pour devancer Wendy Holdener (+ 0''17). Mais le suspens sera encore présent en deuxième manche.

Et les Françaises pourront elles aussi rêver. Du moins, en ce qui concerne Adeline Baud Mugnier. Dossard 30, la skieuse des Gets a réalisé une belle performance lors du premier run, dont elle a pris le 15e rang, à égalité avec Ana Bucik, Christina Geiger et Irene Curtoni (+ 1''56). Avec un seconde de retard sur Nina Loseth, 5e, il y a de quoi espérer. La première manche a en revanche été plus compliquée pour Anne-Sophie Barthet et Nastasia Noens, respectivement 25e (+ 2''26) et 29e (+ 2''88).