Alexandre Pasteur et Jean-Pierre Vidal en live Facebook à 11 heures avant l'épreuve par équipes

Les Mondiaux de St-Moritz continuent sur Eurosport. Tessa Worley, Adeline Baud, Alexis Pinturault et Mathieu Faivre défendront les couleurs de la France ce mardi à l'occasion de l'épreuve par équipes, programmée à midi. Une heure avant, nous vous donnons rendez-vous ici-même pour un live Facebook avec Alexandre Pasteur, le consultant Eurosport et champion olympique Jean-Pierre Vidal ainsi que François-Xavier Rallet, envoyé spécial d'Eurosport.fr dans les Grisons. On vous attend nombreux à partir de 11 heures !

Si vous êtes sur l'appli mobile d'Eurosport, cliquez sur ce lien pour accéder au live

>> Suivez les Mondiaux de ski alpin et de biathlon sur www.eurosportplayer.fr.