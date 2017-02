Marcel Hirscher champion du monde de slalom à Saint-Moritz

Finalement, c’est lui l’homme de ces championnats du monde. Comme on pouvait s’y attendre. Déjà vainqueur du géant vendredi, Marcel Hirscher s’est offert ce dimanche un deuxième titre à Saint-Moritz en remportant le slalom. L’Autrichien, qui a devancé son compatriote Manuel Feller (+ 0’’68) et l’Allemand Felix Neureuther (+ 0’’93), glane ainsi son quatrième titre mondial en individuel – son deuxième de la spécialité après 2013 – et devient le premier skieur à réaliser le doublé géant-slalom depuis 1996 et l’Italien Alberto Tomba dans la Sierra Nevada. La France est, elle, passée à côté, son premier représentant, Victor Muffat-Jeandet, ne finissant que 17e (+ 1’’69).

Pourtant, à l’heure d’entamer la deuxième manche, les Bleus gardaient encore dans un coin de la tête l’espoir de monter sur le podium en raison des faibles écarts du premier run. Mais Julien Lizeroux, 13e, est sorti en fin de parcours alors que Victor Muffat-Jeandet, 12e, n’a pas réussi à se lâcher et a dû se contenter de la 17e place, à sept dixièmes du podium, juste devant Robin Buffet (18e, + 2’’00). De son côté, le champion du monde en titre Jean-Baptiste Grange (23e, + 3’’05) n’a pas réédité son exploit de Beaver Creek.

La folle remontée d’Hadalin

Il laisse donc son titre à Marcel Hirscher, qui lui avait déjà succédé en 2013. Où quand l’histoire se répète… L’Autrichien n’a jamais douté pour aller chercher ce deuxième sacre sur la Corvaglia, deux jours après le géant. Une fois la menace Henrik Kristoffersen, son meilleur ennemi, décevant 4e (+ 1’’04) ce dimanche, Marcel Hirscher a maîtrisé ses émotions et la furia de ses compatriotes, Manuel Feller en tête, pour s’imposer avec une marge conséquente (+ 0’’68) et partir de ces Mondiaux avec un bilan individuel quasi parfait : argent en combiné, or en géant et en slalom. Ça, c’est un champion ; le huitième skieur le plus titré (avec 4) de l’histoire des Mondiaux.

Derrière les Autrichiens, c’est un autre habitué des championnats du monde qui s’est glissé au 3e rang. Déjà médaillé d’argent à Schladming puis de bronze à Beaver Creek, Felix Neureuther a réussi l’une des belles remontées de la seconde manche en accrochant le podium malgré son 10e temps initial. Mais le meilleur temps de l’après-midi, c’est bien un Slovène qui l’a réussi. Vingt-deuxième du premier tracé, Stefan Hadalin a sorti son meilleur ski pour s’offrir son meilleur résultat en carrière avec une belle 10e place, intercalé entre Stefano Gross et Dave Ryding, excusez du peu. Mais l’homme du jour, du week-end même, c’est Marcel Hirscher. Une phrase que l’on a l’impression de sortir de plus en plus souvent…