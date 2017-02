Mikaela Shiffrin domine la première manche du slalom des Mondiaux, les Françaises déçoivent

On s’y attendait, c’est ce qu’il s’est passé ! Partie avec le dossard 1, Mikaela Shiffrin a profité d’une piste parfaite pour dominer la première manche de ce slalom des Mondiaux de Saint-Moritz. Si elle n’a pas tué le suspense, l’Américaine, très fluide, posée, devance Wendy Holdener (+ 0’’38) et Veronika Velez Zuzulova (+ 0’’59). La première Française, Nastasia Noens, a pris la 18e place (+ 1’’95) et peut encore rêver d’un top 10. Il faudra pour cela une grosse seconde manche, à suivre à partir de 13h.

Le live

Sur la piste qui l’avait vue se blesser l’an passé lors des finales, la Niçoise a montré de belles choses malgré son manque de compétition (seulement trois départs cette saison). A moins d’une seconde de Shiffrin à mi-course, la Tricolore a souffert physiquement sur le bas du parcours et s’est légèrement bloqué au moment de la double, perdant de précieux dixièmes dans la course à une belle performance. Mais rien n’est joué pour Noens, la meilleure des Françaises ce matin puisque Adeline Baud-Mugnier (22e à 2’’12) et Anne-Sophie Barthet (28e à 2’’90) sont passés à côté de leur manche.

Holdener, la seule à s’approcher de Shiffrin

Ça n’a pas été le cas de Mikaela Shiffrin, toute heureuse en plus d’hériter du dossard 1 et d’une piste absolument parfaite. L’Américaine, toute en souplesse, très légère sur ses appuis et énorme dans le mur, a réalisé d’entrée le temps de référence, qui a ensuite résisté à toutes ses adversaires. Sur une piste plus piégeuse qu’elle n’en avait l’air (5 abandons parmi les trente premières), seule la locale Wendy Holdener a réussi à s’approcher du chrono de la skieuse de Vail.

Vidéo - Tout en souplesse, précision et fluidité, Shiffrin a frappé fort d'entrée : son 1er run en vidéo 01:30

Partie très fort, la Suissesse a calé dans le mur avant de limiter la casse sur le bas et rester sous la demi-seconde de retard. Une performance que n’a pas réussie Veronika Velez Zuzulova. Celle qui est toujours passée à côté en grand championnat a concédé 0’’59 à Shiffrin et devra sortir le grand jeu en seconde manche pour aller chercher le titre mondial. Mais elle devra surtout défendre sa place sur le podium, avec huit filles sous la seconde. Du suspens ? Ça, oui, il y en aura!