Mikaela Shiffrin sacrée reine du slalom mondial pour la troisième fois de suite, c'est historique

Elle est vraiment sur une autre planète. Pour la troisième fois consécutive après Schladming 2013 et Beaver Creek 2015, Mikaela Shiffrin a été sacrée championne du monde du slalom, ce samedi à Saint-Moritz. Auteur d’une seconde manche de folie, l’Américaine a largement devancé la Suissesse Wendy Holdener (+ 1’’64) et la Suédoise Frida Hansdotter (+ 1’’75) pour s’offrir un quatrième titre majeur dans la discipline (elle est aussi championne olympique 2014) et sa deuxième médaille dans ces Mondiaux après l’argent en géant. La première Française, Nastasia Noens, termine à une très bonne 12e place (+ 3’’26).

