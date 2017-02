Pour la quatrième édition de la course des Longines Future Ski Champions, le chiffre 13 a été mis à l’honneur, puisque ce sont 13 jeunes filles, issues de 13 pays, qui ont vécu l’opportunité unique, en ce lundi 13 février, de skier dans la trace des plus grands champions, avec un challenge de taille : faire leurs preuves face aux plus prometteuses skieuses mondiales de moins de 16 ans, dans les conditions du circuit professionnel, sur la piste officielle des Championnats du Monde. Sélectionnées par leur Fédération de ski respective pour représenter leur nation, elles s’étaient vu remettre leurs dossards la veille de la course, au Kulm Park, par l’Ambassadrice Longines de l’Elégance Mikaela Shiffrin. La championne américaine, véritable source d’inspiration pour ces jeunes, de par ses succès et les valeurs de respect et de fairplay qu’elle promeut, y officiait en tant que marraine de l’édition 2017.

Vidéo - Pykalainen, une future reine sacrée lors des Longines Future Ski Champions 02:38

Victoire de Pykalainen

Cette année, la course des Longines Future Ski Champions a été remportée par Erika Pykalainen, devant Aline Hopli et Clarisse Breche, à l’issue d’une compétition palpitante sur la piste de Salastrains. La championne 2017 Erika Pykalainen s’est vu remettre une montre Longines, ainsi que le trophée de la course. De plus, elle a permis à sa Fédération nationale, la Finlande, de remporter une dotation financière importante pour la promotion de la discipline auprès les jeunes.

Longines et Saint-Moritz, une tradition de plus d’un siècle

Saint-Moritz accueillait pour la seconde fois la course des Longines Future Ski Champions puisque l’an dernier, celle-ci a eu lieu lors des Finales de la Coupe du Monde. Longines perpétue ainsi une tradition de plus d’un siècle qui la lie au village alpin par ses activités de chronométrage d’événements sportifs organisés au sein de la station. Devenue Montre Officielle de St. Moritz en 2015, la marque horlogère suisse a par ailleurs tenu à marquer ce partenariat en créant une montre exclusive, la Conquest St. Moritz, dont le fond est gravé du logo emblématique de la station.

Rang Nom Pays Temps Final 1 PYKALAINEN Erika FIN 1:34.89 2 HOPLI Aline SUI 1:35.89 3 BRECHE Clarisse FRA 1:37.00 4 OBLAK Rebeka SLO 1:37.52 5 DRAGICEVIC Petra CRO 1:38.91 6 BRAUN Cleo USA 1:38.98 7 LUCCHINI Elisa Pilar ITA 1:39.32 8 DRYLIE Julianne CAN 1:42.05 N’a pas terminé la 1ère manche CANDERT Ida N’a pas terminé la 2e manche SCHADLE Tina, RINGVOLD Paulina, SCHNEIDER Judith

Précédents vainqueurs et podiums des Longines Future Ski Champions